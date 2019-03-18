帥哥咖啡師特調蜜餞咖啡 吃到外婆熬鳳梨的酸甜味

2019-03-18 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



安平區長賴青足（左）愛喝咖啡，肯定推薦咖啡師許甫丞（右）採用安平特產蜜餞，調製成新口味咖啡。 分享 facebook 台南市37歲咖啡師許甫丞，小時候因父母忙於工作，國小至國中放學後大多由外婆蕭曾教額幫忙照顧，他長大後在安平區經營加啡店，想起外婆在他愛吃刨冰上淋上一匙「鳳梨煮」，酸甜的滋味永難忘懷；他請教母親做出祖傳秘方「鳳梨煮」後，融合蜜餞和咖啡，傳承創新出新口感咖啡，紀念溫馨難忘的「祖孫情」。

許甫丞說，1966年在台南市中西區民生路上，有一間極具知名度的冰果室，常常高朋滿座，叫做國賓，那是外婆的店，販售高級水果、刨冰。賣得很好的刨冰上，淋著祖傳的鳳梨醬。

「那是外婆的祖傳秘方，叫做鳳梨煮。」許甫丞外婆用關廟的鳳梨，細切成丁，加入其他秘方的水果，慢慢熬煮，越煮越香，酸酸甜甜。

許甫丞長大後，隨著外婆年事增長，已經近30年不曾嘗過那記憶裡好吃的鳳梨煮。今年初他請媽媽做出外婆的鳳梨煮，試著將這個味道，再度傳承。

經過一連串的實驗後，他選了一支極具特色的巴拿馬蜜處理咖啡，帶有威士忌、葡萄以及發酵香氣。經過自家新鮮烘焙之後，冷萃冰釀；再加上外婆的鳳梨煮、安平洛神花、芭樂乾、奇異果等蜜餞，做出了一杯「戀上吧檯師」。