菜鳥村長育音才 用小提琴改變偏鄉生命

2019-03-17 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



晚間8點，嘉義縣大埔鄉街區一片寧靜，和平村長吳倚豪家傳出悠揚的小提琴樂曲，聲聲入耳，格外引人入勝。

現年42歲，去年剛當選的「菜鳥村長」吳倚豪大膽實踐音樂夢，找音樂老師駐鄉指導學童學拉琴、製琴，期待音樂成為改造的契機，不只開啟孩子眼界，也為偏鄉發展注入活水。

大埔子弟吳倚豪曾任竹科工程師，幾年前還鄉投入休閒產業，對家鄉人口老化、外移危機感到憂心，目前大埔全鄉僅剩4600餘人，其中和平村只有700多人，如何化邊緣為資源，是吳常思考的方向。

「讓音樂成為這個鄉、這個村的靈魂吧！」吳倚豪認為，音樂是人類共同語言，可跨國界、跨族群、跨世代對話，偶然機會下認識小提琴老師黃聖彥、曾彥學，吳邀兩人到大埔鄉教琴，帶領不曾摸過小提琴的孩子從基礎入門，也善用當地的漂流木、竹子等素材製琴。

曾彥學不辭路途遙遠，從屏東開車到大埔教琴，一周待在大埔5天，學琴孩子從國小2年級至6年級不等，消息傳開後，陸續有家長、村民也加入學習行列，經過一個半月練習，已將《奇異恩典》、《月亮代表我的心》、《淚光閃閃》等膾炙人口曲子拉得有模有樣，還進入學製琴階段。

曾說，學音樂可以很生活化，由他提供小提琴，加上親民學費，扭轉小提琴的貴族氣息，讓偏鄉孩子不再與音樂絕緣，目的不是培養音樂家，是提供愛音樂孩子親炙樂器的機會，第一批學琴的孩子、村民將組成「大埔愛樂」，成為音樂扎根的種子。

讀國小4年級的宥蓁相當珍惜學琴機會，總是將當日學琴最新進度和家人分享。吳倚豪觀察，音樂有潛移默化力量，「學琴的孩子不會變壞」確有道理。