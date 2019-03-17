雲林身心障礙競技 歌唱小提琴跳舞十八般武藝都精通

2019-03-17 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



義峰高中綜合職能科一年級生張秉軒先天患有輕度智能障礙，但他小四開始展現音樂才能，學習小提琴，如今透過音樂找回自信；雲林小天使發展協會今天舉辦身心障礙者才藝競技大賽，讓秉軒等20多位慢飛天使透過表演，找回自信心與活力。

秉軒的媽媽陳乙慈說，在秉軒1歲多時不會講話、不會笑，也無法對焦，經過醫師診斷才知道是中度智能障礙，所幸她跟先生立刻收拾情緒，讓秉軒慢慢接受治療，如今才好轉為輕度障別。

陳乙慈表示，秉軒上課經常沒辦法注意力集中，記不住課堂所學，直到秉軒小學四年級主動說學小提琴，透過音樂學習，秉軒慢慢看得懂樂譜，也更讀得懂文章，現在還能到醫院、觀光景點演出，讓她相當欣慰。

秉軒的努力獲得回報，他在前年和其他4位身心障礙者，組成橘子樂團順利考取街頭藝人執照，他說，會繼續努力考一張專屬自己的街藝證照。

小天使發展協會總幹事林冠夆的國二兒子，也患有先天性重度腦麻，但林冠夆不曾放棄兒子，更與多位家長組成音樂班，免費教身心障礙孩子敲木琴、太鼓或彈吉他。

今天才藝競技大賽，秉軒、林冠夆的兒子等大孩子們都拿出渾身解數，有人跳舞、唱歌，也有人繪畫、表演武術，場面相當熱鬧，縣長張麗善、立委劉建國等人到場給予鼓勵。

林冠夆與陳乙慈表示，每個孩子不論演出精采與否都是第一，他們希望透過活動，不要讓大孩子們因先天不便，而只能被綁在家中，幫助孩子走戶外，建立自信與成就感，甚至學習自立生活，走出自己的路。