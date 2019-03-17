影／西螺廣福宮「國道媽祖」 今天啟程遶境祈福行車平安

2019-03-17 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



西螺廣福宮「國道媽祖」今年是連續第6年遶境國道，遶境隊伍今天從西螺南下服務區啟程，廟方期盼透過媽祖遶境，為駕駛人與民眾祈求平安，也讓國道服務區生意興隆。

國道西螺服務區民國103年首度舉辦國道媽祖節，邀請西螺廣福宮媽祖上國道，當時恭請「福境媽」到西螺服務區駐駕2天，並遶境服務區裡外祈求平安、生意興隆。

廣福宮指出，因為媽祖金身都是用路人所捐獻，所以後來賜名為「國道媽祖」，馬祖節舉辦到第三年時，擲筊後媽祖竟指示要long stay7天，並遶境國道每個服務區，恰巧那年大型遊覽車事故頻傳，於是用2天時間，遶行南仁湖企業旗下所經營的服務區，北上中壢、湖口、泰安、西螺；南下古坑、東山、關廟。

今天遶境活動從西螺服務區開始，行經78快速道路，前往台3線古坑綠色隧道驛站，接著到古坑、東山、關廟服務區及第四、第八公路警察大隊，預計今天晚上7點回到西螺服務區南站安座，高速公路局長趙興華、雲林縣長張麗善等人到場參與。

趙興華、張麗善說，高速公路每年都有死傷意外，不只用路人還有執勤員警及員工，除大家注意行車安全，也希望媽祖走完國道能保佑大家更加平安、順利。