親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

印尼暴洪增至50死 搜救團隊續搜索受害者

郭台銘邀韓國瑜直播 預告4點開始

影／西螺廣福宮「國道媽祖」 今天啟程遶境祈福行車平安

2019-03-17 15:33聯合報 記者李京昇╱即時報導

西螺廣福宮「國道媽祖」今年是連續第6年遶境國道，遶境隊伍今天從西螺南下服務區啟程，廟方期盼透過媽祖遶境，為駕駛人與民眾祈求平安，也讓國道服務區生意興隆。

國道西螺服務區民國103年首度舉辦國道媽祖節，邀請西螺廣福宮媽祖上國道，當時恭請「福境媽」到西螺服務區駐駕2天，並遶境服務區裡外祈求平安、生意興隆。

廣福宮指出，因為媽祖金身都是用路人所捐獻，所以後來賜名為「國道媽祖」，馬祖節舉辦到第三年時，擲筊後媽祖竟指示要long stay7天，並遶境國道每個服務區，恰巧那年大型遊覽車事故頻傳，於是用2天時間，遶行南仁湖企業旗下所經營的服務區，北上中壢、湖口、泰安、西螺；南下古坑、東山、關廟。

今天遶境活動從西螺服務區開始，行經78快速道路，前往台3線古坑綠色隧道驛站，接著到古坑、東山、關廟服務區及第四、第八公路警察大隊，預計今天晚上7點回到西螺服務區南站安座，高速公路局長趙興華、雲林縣長張麗善等人到場參與。

趙興華、張麗善說，高速公路每年都有死傷意外，不只用路人還有執勤員警及員工，除大家注意行車安全，也希望媽祖走完國道能保佑大家更加平安、順利。

廣福宮董事長林勝雄表示，隔週3月24日遶境將再啟程，走國1北上由西螺出發往中壢、湖口服務區讓用路人參拜祈福，高速公路局長趙興華也將在中壢一起扛轎遶境、共同祈求保佑國道平安。

西螺廣福宮「國道媽祖」今天啟程走訪西螺服務區、古坑驛站等地方。記者李京昇／攝影
西螺廣福宮「國道媽祖」今天啟程走訪西螺服務區、古坑驛站等地方。記者李京昇／攝影
分享
西螺廣福宮「國道媽祖」今天啟程遶境活動。記者李京昇／攝影
西螺廣福宮「國道媽祖」今天啟程遶境活動。記者李京昇／攝影
分享
西螺廣福宮「國道媽祖」今天啟程。記者李京昇／攝影
西螺廣福宮「國道媽祖」今天啟程。記者李京昇／攝影
分享
民眾紛紛排隊鑽轎底祈求媽祖保佑。記者李京昇／攝影
民眾紛紛排隊鑽轎底祈求媽祖保佑。記者李京昇／攝影
分享

國道遶境媽祖
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

海軍軍艦泊靠安平商港 參觀民眾排成一條龍

2019-03-17 13:23

「辛普森家庭」說腐城人不戴安全帽 南市府：會罰錢！

2019-03-17 12:17

體驗古代文人四藝 八田與一紀念園區珊瑚苑落成

2019-03-17 14:33

雲林救國團40年舊大樓走入歷史 今喬遷換新家

2019-03-17 14:32

跟著節氣來阿里山茶旅行 春分草原茶會將有太空茶席

2019-03-17 09:47

被稱傻子 他自費200餘萬租下別人的百年老房修繕

2019-03-17 08:59

嘉大兩棲爬蟲研究社 捕蛇抓蜥樂在其中

2019-03-17 07:32

獨居婦家燒毀 義工團助重建

2019-03-17 00:15

來台南麻豆柚花巷 聞香賞樂

2019-03-17 00:08

老教室將改善 孩童獻唱感謝

2019-03-17 00:01

嘉義布袋岑海里823水災責任鑑定結果 港務公司需賠償

2019-03-16 23:10

鳳梨每斤只剩1元！ 農民抱怨：賣1車賠1車

2019-03-16 23:05

鯤喜灣文化季3月23日登場 搶購套裝遊程要趁早

2019-03-16 20:23

團結打贏明年總統立委選戰 民進黨嘉縣黨代表大會誓師

2019-03-16 17:00

誤會大了！公文這句話 鳳梨農誤會官員不出席沒誠意

2019-03-16 16:42

嘉縣連辦12年海之夏祭 今年未編預算面臨開天窗

2019-03-16 15:51

台南新景點 日本兼六園為藍圖打造台灣珊瑚苑

2019-03-16 15:26

修繕老舊教室 許孩子完善學習空間

2019-03-16 15:25

影╱把農民裝肖維！鳳梨盛產官員不來農民怒斥

2019-03-16 15:04

麻豆文旦正值柚花飄香 來多條「花見小路」浪漫賞花

2019-03-16 14:08

雲林縣「保水」作戰 省水減汙多管齊下

2019-03-16 13:12

雲林縣府幫出版 新住民畫出家鄉的童謠

2019-03-16 12:08

獨居嬤房燒了義工團來重建 「沒想到他們真的來了」

2019-03-16 11:38

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

誤會大了！公文這句話 鳳梨農誤會官員不出席沒誠意

2019-03-16 16:42

影／大溪豆干節匯集桃竹竹苗 4縣市美食特產登場

2019-03-16 20:21

不誇張！仁武烤鴨天天大排長龍 假日可賣上千隻烤鴨

2019-03-16 16:40

屏東市違規停車這裡最多 警方展開交通大執法

2019-03-17 10:01

8500公里外仍有屏東船長 鐵人縣長遠赴模里西斯訪漁民

2019-03-17 08:54

他獨居失智忘了另一半過世 2付碗筷等不到人共餐

2019-03-17 08:56

高雄包子大賽10大包子 韓國瑜17日頒獎肯定

2019-03-16 23:54

鳳梨每斤只剩1元！ 農民抱怨：賣1車賠1車

2019-03-16 23:05

被稱傻子 他自費200餘萬租下別人的百年老房修繕

2019-03-17 08:59

「辛普森家庭」說腐城人不戴安全帽 南市府：會罰錢！

2019-03-17 12:17

身障手冊換證 桃園2千人仍未辦

2019-03-16 22:58

逢甲提醒求職新鮮人 月薪4萬以下企業要公開薪資

2019-03-16 19:49

海軍軍艦泊靠安平商港 參觀民眾排成一條龍

2019-03-17 13:23

台中環保局公佈空汙報告 7個行政區8種一級致癌物超高

2019-03-16 19:45

還記得那年種下的樹嗎？ 花蓮林管處發「尋人啟事」

2019-03-17 07:50

最美的花蓮之「光」大農大富賞螢趣率先開跑

2019-03-16 17:03

苗栗代燒外縣市垃圾 處理費調漲

2019-03-16 23:21

桃園東門市場11月完工 3月底辦永和市場攤商安置說明會

2019-03-16 16:10

桃園G10貨櫃市集新裝亮相 「青年抬頭節」活動開跑

2019-03-16 19:41

宜蘭行動超市進偏鄉 民眾稱讚

2019-03-17 00:13

焚化垃圾收費僅成本半價 苗栗醞釀調漲

2019-03-16 21:31

長頸鹿煙囪回家了！100%原汁原味是牠

2019-03-16 19:44

聽92歲寶島歌王文夏唱歌 長青園伯伯樂得狂鼓掌

2019-03-16 20:05

中山工商特色招生 多媒體動畫、機器人展現創意活力

2019-03-16 23:34

視察高雄鐵路地下化 蘇揆送紅包加碼補助

2019-03-17 13:43

內門「羅漢門迎佛祖」首日遶境 場面盛大

2019-03-16 20:14

台灣燈會無名英雄辛苦了 屏東商家串連提供志工優惠

2019-03-16 16:09

遭抗議初選黑箱？北市黨部：立委初選時程不變

2019-03-16 16:44

「興濱行腳」活動開跑 濱線春日遊哈瑪星祕境探路

2019-03-17 07:23

大巨蛋路樹移植難 市府：時程上有點趕

2019-03-16 19:39

台中限定！出門要看 市府建置未來48小時空品預測

2019-03-17 12:23

大順陸橋拆除 拚1個月內通車

2019-03-16 23:40

板橋體育館反潮SBL延賽 葉元之會勘求解決

2019-03-16 19:51

數學問題變遊戲 苗栗首辦J.R.M.F.

2019-03-16 16:08

大巨蛋突襲移樹 出動50警 同步直播

2019-03-16 23:16

團結打贏明年總統立委選戰 民進黨嘉縣黨代表大會誓師

2019-03-16 17:00

關懷愛奇兒 桃園醫院天使心社會福利基金會辦野餐會

2019-03-16 17:03

鯤喜灣文化季3月23日登場 搶購套裝遊程要趁早

2019-03-16 20:23

桃園住宅用電六都最高 汰舊電器補助民眾超踴躍

2019-03-17 12:19

高屏就博會釋8千職缺 美光募千人大學起薪46K

2019-03-16 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top