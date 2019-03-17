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體驗古代文人四藝 八田與一紀念園區珊瑚苑落成

2019-03-17 14:33聯合報 記者謝進盛╱即時報導

體驗古代文人四藝，八田與一紀念園區珊瑚苑落成。圖/西拉雅風景區管理處提供
體驗古代文人四藝，八田與一紀念園區珊瑚苑落成。圖/西拉雅風景區管理處提供
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西拉雅國家風景區管理處將八田與一紀念園區活化，新近打造的「珊瑚苑」落成，重現古代中國文人必備的四門藝術，希望將八田與一紀念園區打造成為全台獨一無二的中國傳統四藝交流之地，成為中日傳統文化交流平台，

西拉雅風景區管理處花了一年時間，將八田與一紀念園區景觀重新設計規劃改造，年初完成園區戶外園區景觀-「台灣珊瑚苑」，以日本兼六園為設計藍圖，規劃日式庭園，除山石、小橋、流水外，更將烏山頭水庫「特色天井」縮小呈現於庭院水景之中。

配合園區完成時間，管理處特別規劃開幕暨系列活動，活動主題為「八田四藝」，所謂四藝，是指古代文人四門需要掌握的藝術，分別為古琴、圍棋、書法及繪畫，藉由修習四藝，提昇文人身心內外的文化素養。

西拉雅風管處也安排即日起至本月底，例假日上午11點與下午3點，舉辦1小時古琴饗宴，聆賞古琴琴音，讓平日繁雜的心靈沈澱，後續也將陸續推出棋、書、畫等相關體驗活動。

活動相關訊息連結如下:

烏山頭水庫風景區官網:

https://wusanto.magicnet.com.tw/

烏山頭水庫風景區粉絲專頁: https://zh-tw.facebook.com/wusantoreservoir/

西拉雅國家風景區管理處網站: https://www.siraya-nsa.gov.tw/mainweb/main.aspx?l=1

西拉雅國家風景區管理處粉絲專頁：https://www.facebook.com/sirayatrip

體驗古代文人四藝，八田與一紀念園區珊瑚苑落成。圖/西拉雅風景區管理處提供
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