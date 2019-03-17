雲林救國團40年舊大樓走入歷史 今喬遷換新家

2019-03-17 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣救國團今天搬遷新址。圖／救國團提供 分享 facebook

2015年最高法院判決定讞，判救國團需拆除雲林縣團委會大樓還地雲林縣政府，雲林縣救國團今天搬遷新址，並舉辦新居落成喬遷儀式，縣長張麗善等人到場恭賀；至於舊址部分目前移交縣府，預定將規劃為社福、托育等中心。

救國團承租雲林縣國有地建設救國團雲林縣團委會大樓近40年，民國96年雲林縣府因執行籽公園城鄉新風貌計畫，終止土地租約，不再續租要求救國團返還遭拒，雙方因此對薄公堂纏訟多年，最高法院判決定讞，判救國團拆屋還地。

雙方協調後，原預定去年底還地，但救國團新館尚未完工延到本月；雲林救國團主委李銘洲表示，團委會將在17日全部搬遷到斗六棒球場旁的新址，新館終身學習中心也將在17日開幕，並有各項體驗優惠，救國團未來推廣終身學習仍舊不間斷。

李明洲提到，遷至新場館後，規劃有普通教室4間、舞蹈瑜珈教室3間及廚藝綜合教室1間，並新增多項特色課程，如TRX懸吊訓練、空中瑜珈、拳擊有氧等；硬體設備還有單槍投影、卡拉OK、烹飪烘焙等，提供更為多元優質的服務。

陳姓市民說，救國團大樓對4、5年級生而言是兒時記憶，陪伴不少人度過青春時期，聽聞官司問題救國團大樓要廢除，讓人感到不捨，現在要搬遷到新大樓，對地方來說是件喜事，許多人都樂觀其成。