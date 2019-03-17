愛滋病毒自我篩檢 雲林縣府即日起提供試劑

2019-03-17 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



為擴大愛滋篩檢服務，雲林縣政府即日起提供「愛滋病毒自我篩檢試劑」，直到試劑用完即止，讓不願暴露身份或易感愛滋病毒族群，能在家自我篩檢了解自身感染狀態。

雲林縣府衛生局長曾春美指出，疾病管制署今年提供唾液及血液自我篩檢試劑，民需先支付新台幣200元購買試劑，在家完成自我篩檢，並在今年12月25日前至本計畫專屬網頁，完成檢驗結果登錄及問卷後，提供金融機構轉帳帳號，疾管署就會退費。

曾春美說，民眾只需拍攝可清楚顯示試劑編號的試劑包外盒照片上傳，就能夠免費使用篩檢試劑。雲林縣分別在虎尾同心公園及斗六社口旅客服務中心設置唾液篩檢試劑販賣機，民眾可前往購買，或上網訂購到便利超商取貨付款。

而今年新增血液篩檢試劑（由衛生所人工發放）使用方式簡單，只要1分鐘就可以知道檢驗結果，篩檢試劑中都有附使用說明，可向各鄉鎮市衛生所洽詢。

疾病管制署表示，不管是唾液篩檢試劑或血液試劑準確度達99％以上，若民眾在家自我篩檢發現是陽性，不要過度驚慌，可以就近到衛生單位或愛滋病指定醫院進一步確認篩檢。