「辛普森家庭」說腐城人不戴安全帽 南市府：很幽默

2019-03-17 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



美國著名動畫《辛普森家庭》，日前播出「腐城一日遊」中文改編配音版，以「腐城」翻譯詼諧隱喻台南，劇情是滿滿的台南著名小吃，更直呼「吃的腐中腐，方為抬男人」讓台南人又好笑又驕傲，也為台南的美食與觀光做了一次另類歡樂的行銷。

市府表示，非常歡迎荷馬一家來到府城觀光，享用美食，同時也歡迎大家看《辛普森家庭》，按圖索驥享用府城美味小吃。不過，當中提到台南人騎車都沒戴安全帽，並不是真的，還是會被開罰的。

《辛普森家庭》「腐城一日遊」日前播出，劇情以詼諧幽默的方式隱喻台南，內容重點是滿滿的台南小吃，市府表示，非常樂見《辛普森家庭》將台南小吃與景點納入改編與翻譯，笑果十足，透過改編翻譯，呈現出鮮明的台南特色，相信一定可以為台南觀光做一次另類與歡樂的行銷。

動畫的內容事實上並不是台南的美食，但中文翻譯特別融入台灣的場景，市府指出，製作單位十分用心，畫面與府城小吃的對應十分巧妙，動畫中提到，滿滿的台南著名小吃，包括波哥、棺材板、米粉湯、米苔目、周氏蝦捲、燒肉飯、潤餅、國華街、安平區海鮮、鱔魚意麵、肉圓、刈包、莉莉四果冰、筒仔米糕、土魠魚羹、蝦仁羹、肉粽，都是台南聞名遐邇的美食，讓人目不暇給；此外，動畫還提及安平古堡、奇美博物館、四草綠色隧道、神農街、吳晉淮音樂紀念館等景點。

《辛普森家庭》提到台南人騎車都沒戴安全帽，市府強調，可以理解動畫惡搞、詼諧、幽默的趣味與調性，這並無傷大雅，但事實上，台南人騎車都有戴安全帽，來台南觀光騎機車如果沒戴安全帽可是會被開罰單，因此也要提醒國人朋友來到台南觀光，騎機車要戴安全帽，歡迎國人朋友看《辛普森家庭》，按圖索驥享用府城美味小吃。