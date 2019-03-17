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南巿「劇育新芽」 量身打造學童第一堂劇場課

2019-03-17 12:07聯合報 記者謝進盛╱即時報導

量身打造大新營地區學童的第一堂劇場課，台南市政府文化局將於本月19日起，舉辦「劇育新芽」劇場藝術教育推廣課程，共有30場次邀請大新營地區3、4年級26所國小學童前往新營文化中心體驗。

這項課程文化局與國立臺南大學戲劇創作與應用學系合作，今年邁入第二年，透過「戲劇教育」教案設計以及簡單的道具素材，帶領學童認識正確劇場觀戲禮儀、體驗舞臺設計、服裝設計等戲劇製作過程。

其中，不僅結合劇場空間，更引入劇場團隊分工合作的模式，透過有趣的活動設計讓學童留下深刻的印象；課程辦理期間自3月19日起至5月31日止，共計辦理30場次，囊括7個行政區，共邀請26所學校一同共襄盛舉，今年除新營區，也將活動擴及至鹽水、後壁、白河、東山、柳營、下營等鄰近新營的行政區學校。

而為讓交通不易抵達新營文化中心的學童也能來到劇場，文化局為23所學校提供專車接駁，其中不乏市府核定偏遠學校。

文化局長葉澤山表示，為增進南市溪北地區民眾美感以及對表演藝術認識，近年來除辦理更多高品質的藝文展覽及表演藝術活動，也根據區域人口差異性，針對不同年齡層，全面性地策劃劇場藝術教育、表演肢體工作坊、銀齡藝術節等活動以促進及活絡溪北地區藝文人口發展。

其中，「劇育新芽」翻轉學習的文化體驗方式，獲得文化部大力支持，將規劃作為大新營地區常態性劇場藝術教育推廣課程與學校長期合作。

南市文化局力推「劇育新芽」量身打造大新營區學童第一堂劇場課。圖/新營文化中心提供
南市文化局力推「劇育新芽」量身打造大新營區學童第一堂劇場課。圖/新營文化中心提供
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