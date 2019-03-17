南巿「劇育新芽」 量身打造學童第一堂劇場課

2019-03-17 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



量身打造大新營地區學童的第一堂劇場課，台南市政府文化局將於本月19日起，舉辦「劇育新芽」劇場藝術教育推廣課程，共有30場次邀請大新營地區3、4年級26所國小學童前往新營文化中心體驗。

這項課程文化局與國立臺南大學戲劇創作與應用學系合作，今年邁入第二年，透過「戲劇教育」教案設計以及簡單的道具素材，帶領學童認識正確劇場觀戲禮儀、體驗舞臺設計、服裝設計等戲劇製作過程。

其中，不僅結合劇場空間，更引入劇場團隊分工合作的模式，透過有趣的活動設計讓學童留下深刻的印象；課程辦理期間自3月19日起至5月31日止，共計辦理30場次，囊括7個行政區，共邀請26所學校一同共襄盛舉，今年除新營區，也將活動擴及至鹽水、後壁、白河、東山、柳營、下營等鄰近新營的行政區學校。

而為讓交通不易抵達新營文化中心的學童也能來到劇場，文化局為23所學校提供專車接駁，其中不乏市府核定偏遠學校。

文化局長葉澤山表示，為增進南市溪北地區民眾美感以及對表演藝術認識，近年來除辦理更多高品質的藝文展覽及表演藝術活動，也根據區域人口差異性，針對不同年齡層，全面性地策劃劇場藝術教育、表演肢體工作坊、銀齡藝術節等活動以促進及活絡溪北地區藝文人口發展。