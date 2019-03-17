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跟著節氣來阿里山茶旅行 春分草原茶會將有太空茶席

2019-03-17 09:47聯合報 記者謝恩得╱即時報導

3月23、24日在牛埔大草原舉辦阿里山四季茶旅-春分草原茶會。記者謝恩得／翻攝
3月23、24日在牛埔大草原舉辦阿里山四季茶旅-春分草原茶會。記者謝恩得／翻攝
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阿里山跟著節氣進行不一樣的茶旅行。受到觀迎的阿里山四季茶旅，以阿里山季節和地景為特色，並結合社區茶旅達人，今年首發場「春分草原茶會」，將於春分時節3月23日及24日上午10時至下午4時，在嘉義縣阿里山公路台18線路旁的牛埔仔愛情大草原（番路鄉觸口）舉行，搭配社區花漾創意茶棧、茶文創、茶餐飲、茶詩創作及相關產品展售活動。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處表示，今年春分草原茶會以地方創生概念，結合阿里山各社區在地茶產業及茶特色文創商品，規劃十大社區主題區，由在地工藝達人及茶旅達人，以家鄉茶環境氛圍、季節花卉為元素，搭設不同風格的地景茶席，並採現場購票劃位方式，每天各5場次，每場次40分鐘，於會場茶席區購買入場券，每人每席100元。

今年春分茶會特別邀請到日本神戶囍麗茶坊和加拿大茶人的悟空茶坊，帶來日本茶詩曲演唱，及首度在阿里山曝光的太空茶席，由巴西、西班牙等外籍朋友擔任司茶人，展現沏茶功夫。

3月24日下午將舉辦百人無我茶會，人人泡茶、人人奉茶、人人喝茶的茶文化交流方式，奉茶、品茶的過程中不需言語，一杯杯溫暖茶湯來傳遞阿里山的人情味。更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」臉書粉絲專頁查詢。

牛埔大草原風光。記者謝恩得／攝影
牛埔大草原風光。記者謝恩得／攝影
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