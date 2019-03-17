被稱傻子 他自費200餘萬租下別人的百年老房修繕

2019-03-17 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



江明赫導覽說明老屋整修案例。記者卜敏正／攝影 分享 facebook

嘉義縣大林鎮代江明赫，長期關注老屋、歷史建築，為了讓老屋活化，2年前自費租下大林鎮僅存、日據大正時期的浪漫式建築，加強整修、再利用，沒想到2年來僅修繕、租金就超過200萬，讓許多地方人士直言是「愛老房子的傻子！」

嘉義縣文化觀光局為活化民間老建築，委託大林慢城發展協會，昨天在大林萬國戲院舉辦「私有老建築保存再生計畫」申請補助說明會，鼓勵民間只要有民國60年以前老建築，都可提保存再生計畫，文觀局副局長李茂鐘、縣議員許有疆等人都到場與會座談，會後由江明赫導覽參觀大林鎮老建築。

「這是我自費200萬租用、修繕的房子！」江明赫表示，大林鎮中山路這棟老建築，興建於日據時期大正三年，至今已有105年歷史，是大林唯一大正浪漫式建築，因為聽說屋主有意拆除興建超市，立即爭取租用，對方聽說他租下為了活化整修，也欣然同意出租。

他說，整修老房子僅重建屋瓦就是學問，他依照房屋樣式尋找工廠、建材，也找設計師討論內部裝修，如何透過適當修繕，讓老房子維持美麗外觀，還要不漏水、符合利用價值，就這樣整修越花越多錢。