最美傳承 嘉義地藏庵辦「菩提弘藝」美術名家邀請展

2019-03-17 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市九華山地藏庵舉辦「菩提弘藝」美術名家邀請展，有33位藝術名家參與，橫跨老中青三代。圖／嘉義市府提供 分享 facebook

嘉義市九華山地藏庵推展文化教育公益事業不遺餘力，昨起在地藏庵菩提樓舉辦「菩提弘藝」美術名家邀請展，包括曹根、林國治、張瑞峯、侯榮傳等4位前輩畫家與老中青三代共33位藝術家的油畫、水墨畫、馬賽克拼貼、數位圖像創作等，展期至4月7日止，再添嘉市深厚文化底蘊。

嘉義市文化局代理局長林金龍表示，民間一起加入提供展覽場地，給藝術家更多展現作品的機會，讓嘉義市處處有美展，文化局也將繼續努力和大家一起，創造更好的藝術展演平台，讓藝術家有更好更多的舞台發揮，讓民眾欣賞各種不同藝術創作，讓人生多采多姿。

九華山地藏庵董事長黃俊森表示，取之於社會就要用之於社會，除捐助弱勢、社會公益之外，更期待能夠推廣藝文教育，在菩提樓展示，讓所有來地藏庵的信徒大眾能夠欣賞最好的作品，享受身心靈的洗滌。