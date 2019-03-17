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嘉大兩棲爬蟲研究社 捕蛇抓蜥樂在其中

2019-03-17 07:32聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

創設6年的嘉義大學兩棲爬蟲研究社由一群關注爬蟲、動物保育的學生組成，社員們除了捕蛇外，每學年還移除約2000隻外來種蜥蜴，也曾救助闖入民宅、受困在黏鼠板上的蛇類，成為學校特色社團之一。

嘉大蘭潭校區位於嘉義市蘭潭水庫旁，擁有豐富的生態環境，因此校園內經常發現蛇跡，過去仰賴消防隊到校移除蛇類滋擾，如今已成為兩棲爬蟲研究社的任務，也根據實際觀察爬蟲動物群聚大小和遷移，適時在社團臉書提供警示資訊。

校方表示，這群關心兩棲爬蟲類保育的學生也非常關心外來物種對生態環境的衝擊，每學年協助移除外來種變色蜥約1500隻、綠鬣蜥約500隻。此外，野生動物「路死事件」也是兩棲爬蟲研究社關注的焦點，必要時會幫忙收屍，或是將屍體送到台灣特有生物研究保育中心進行研究。

該社社長吳友友表示，社團上課除了用影像或是照片解說讓社員了解外，也會走到戶外觀察生物棲息地，或者是跟民眾宣傳外來種破壞生態平衡。

嘉義大學課外活動指導組長張坤城表示，兩棲爬蟲研究社已逐漸發展出自己的專業特色，有時社會上出現保育衝突議題時，兩棲爬蟲研究社成員也會提供專業意見，今年代表學校參加本月31日在中央大學所舉辦的「108年度全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」。

嘉義大學兩棲爬蟲研究社有時會走出校園，跟民眾解說綠鬣蜥等外來種對於生態的侵襲。圖...
嘉義大學兩棲爬蟲研究社有時會走出校園，跟民眾解說綠鬣蜥等外來種對於生態的侵襲。圖／嘉義大學提供
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蛇類誤入居家受困黏鼠板，嘉義大學兩棲爬蟲社協助救傷與醫療照顧支援。圖／嘉義大學提...
蛇類誤入居家受困黏鼠板，嘉義大學兩棲爬蟲社協助救傷與醫療照顧支援。圖／嘉義大學提供
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義大蘭潭中央大學
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