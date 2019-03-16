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鯤喜灣文化季3月23日登場 搶購套裝遊程要趁早

2019-03-16 20:23聯合報 記者邵心杰╱即時報導

2019台南市南區鯤喜灣樂活文化季將於3月23、24日舉行，今年以「地方文化」、「體驗活動」及「灣裡美食」為3大主軸，活動重頭戲的地方風味餐將在23日晚上登場，提供百桌料理讓民眾訂桌；今年開放散客購買遊程、風味餐套票，讓散客也有機會品嘗風味餐，區公所提醒民眾趁早訂購，以免向隅。

今年以灣裡美食為系列主打的鯤喜灣樂活文化季，規劃王浩一美食講座、灣裡美食券及鯤喜灣風味餐三部曲活動，其中，風味餐訂於3月23日晚上6時30分在灣裡萬年殿廟埕準時開桌，

南區區公所指出，這次風味餐融合地方小吃特色和辦桌文化，將灣裡當地著名的當歸鴨、狗母魚穌、鱔魚意麵、米糕、紅燒土魠等眾家名店特色小吃入菜，每桌風味餐訂購價3800元，往年開放訂購常不到1周已額滿，有興趣民眾要儘盡早報名，以免向隅。

區長朱棟說，過去風味餐須以單桌訂購，外地遊客難有機會品嚐，今年持續推出鯤喜灣暢遊券方案，以套票方式結合遊程活動與風味餐，提供套裝式行程，民眾能在網路優先購買、享受折價優惠。

此外，區公所和萬年殿今年結合37家灣裡商家推出限時、限量「灣裡美食券」，售價100元可消費120元，眾多灣裡知名美食齊聚一堂聯合促銷，讓造訪遊客感受鯤喜灣樂活風情之餘，也能大啖在地美食。

區公所表示，有意購買風味餐與美食券的民眾，即日起到南區區公所（06）2635498、喜樹圖書館（06）2255146轉400或灣裡社區聯合活動中心（06）2627799訂購。灣裡、鯤鯓及喜樹部分遊程尚有額度，請民眾把握機會報名、體驗鯤喜灣地方風情與美食。

2019台南市南區鯤喜灣樂活文化季將於3月23、24日舉行，今年以「地方文化」、...
2019台南市南區鯤喜灣樂活文化季將於3月23、24日舉行，今年以「地方文化」、「體驗活動」及「灣裡美食」為3大主軸，邀請民眾共襄盛舉。 記者邵心杰／攝影
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地方風味餐蒐羅灣裡著名的當歸鴨、狗母魚穌、鱔魚意麵、米糕、紅燒土魠等眾家名店特色...
地方風味餐蒐羅灣裡著名的當歸鴨、狗母魚穌、鱔魚意麵、米糕、紅燒土魠等眾家名店特色小吃，令人大飽口福。記者邵心杰／攝影
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