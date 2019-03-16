團結打贏明年總統立委選戰 民進黨嘉縣黨代表大會誓師

2019-03-16 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



民進黨完全執政的嘉義縣，縣黨部今天上午在創新學院舉行第16屆第二次黨員代表大會，最近即將辦理總統及立委黨內提名參選登記，面對韓流逆襲，綠營全國去年九合一敗選，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及黨部主委林沐惠黨政四巨頭，呼籲黨員團結，擋住韓流，爭取明年總統及立委勝選。

會中表揚黨齡逾20年資深黨員，高齡92歲前縣黨部主委黃禎祥及85歲前縣黨部執行長蘇毅雄等到場，林沐惠說，嘉義縣府會完全執政，顯示民進黨執政基礎穩固，擋得住韓流，距離明年初總統立委大選，剩不到1年，大家要團結，顧好小英總統連任，讓立委陳明文及蔡易餘連任，嘉義縣才能繼續發展。

陳明文說，民進黨核心價值是民主自由人權，守護台灣主權，韓國瑜所提的人進來，貨出去，就是要承認九二共識，是謊言，因為按習近平說法，九二共識不再是過去國民黨馬英九執政所說的一中各表，而是一個中國，一國二制。他強調，他為黨打拚，不為個人利益，明年總統立委大選一定要贏，如果選輸，台灣就去了了。