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台南立委補選／「清流」抗「韓流」 郭國文當選

新北立委補選／三重投票率約4成 綠料穩住民主聖地

團結打贏明年總統立委選戰 民進黨嘉縣黨代表大會誓師

2019-03-16 17:00聯合報 記者魯永明╱即時報導

民進黨完全執政的嘉義縣，縣黨部今天上午在創新學院舉行第16屆第二次黨員代表大會，最近即將辦理總統及立委黨內提名參選登記，面對韓流逆襲，綠營全國去年九合一敗選，縣長翁章梁、立委陳明文蔡易餘及黨部主委林沐惠黨政四巨頭，呼籲黨員團結，擋住韓流，爭取明年總統及立委勝選。

會中表揚黨齡逾20年資深黨員，高齡92歲前縣黨部主委黃禎祥及85歲前縣黨部執行長蘇毅雄等到場，林沐惠說，嘉義縣府會完全執政，顯示民進黨執政基礎穩固，擋得住韓流，距離明年初總統立委大選，剩不到1年，大家要團結，顧好小英總統連任，讓立委陳明文及蔡易餘連任，嘉義縣才能繼續發展。

陳明文說，民進黨核心價值是民主自由人權，守護台灣主權，韓國瑜所提的人進來，貨出去，就是要承認九二共識，是謊言，因為按習近平說法，九二共識不再是過去國民黨馬英九執政所說的一中各表，而是一個中國，一國二制。他強調，他為黨打拚，不為個人利益，明年總統立委大選一定要贏，如果選輸，台灣就去了了。

多名黨籍議員及鄉鎮市長參加，前縣長張花冠未擔任黨職，未受邀參加；陳明文、蔡易餘及翁章梁輪流致詞，說明民進黨推動改革，同性婚姻專法理由，呼籲大家回去向黨員及民眾說明清楚。大會結束中午舉行餐會聯誼，翁章梁、陳明文、蔡易餘及林沐惠黨政四巨頭，向黨公職幹部及黨員代表敬酒，氣氛熱絡。

民進黨嘉義縣黨部上午在創新學院舉行第16屆第二次黨員代表大會，縣長翁章梁(站立者...
民進黨嘉義縣黨部上午在創新學院舉行第16屆第二次黨員代表大會，縣長翁章梁(站立者)致詞。記者魯永明／攝影
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民進黨嘉義縣黨部上午在創新學院舉行第16屆第二次黨員代表大會，立委蔡易餘致詞。記...
民進黨嘉義縣黨部上午在創新學院舉行第16屆第二次黨員代表大會，立委蔡易餘致詞。記者魯永明／攝影
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民進黨嘉義縣黨部上午在創新學院舉行第16屆第二次黨員代表大會，縣長翁章梁(自左至...
民進黨嘉義縣黨部上午在創新學院舉行第16屆第二次黨員代表大會，縣長翁章梁(自左至右)、立委陳明文、黨部主委林沐惠、立委蔡易餘，向黨公職幹部及黨員代表敬酒。記者魯永明／攝影
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民進黨嘉義縣黨部上午在創新學院舉行第16屆第二次黨員代表大會，立委陳明文(站立者...
民進黨嘉義縣黨部上午在創新學院舉行第16屆第二次黨員代表大會，立委陳明文(站立者)致詞，呼籲黨員團結，爭取明年總統及立委勝選。記者魯永明／攝影
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陳明文民進黨蔡易餘
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