誤會大了！公文這句話 鳳梨農誤會官員不出席沒誠意

2019-03-16 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



農糧署日前發文嘉義縣鳳梨農民，今天下午在大林鎮舉辦「鳳梨採收後處理」教育訓練，但農民誤以為「採收後處理」是處理產地價格低落問題，下午發現只有學者到場，怒斥政府沒誠意、把農民「裝肖維」，縣府農業處直言「一頭霧水」，出示教育訓練課程公文表示，研判農民可能誤會了，不可能忽略農民聲音。

嘉義縣政府農業處長許彰敏出示嘉義大學公文說，在億鑫果菜合作社舉辦的這場活動，並非為解決產銷失衡召開會議，而是由嘉義大學主辦，目的是辦理鳳梨採收後處理的教育訓練，對象是鳳梨農民，因為是教育訓練活動，所以縣府未派員參加，而是轉交農會轉告農民參加。

許彰敏強調，解決農產品產銷失衡，除農委會採取必要穩定措施，縣府也隨時監控農產產銷情形，提報農糧署，遇產銷失衡，積極媒合農民團體、合作社場，透過內外銷、加工去化解決，維持價格平穩，保障農民收益。

「農民可能誤會了！」農業處說明，今天教育課程重點，是鳳梨採收後因應內外銷市場，有不同的包裝、保存方式，採收熟度也不相同，並不是談產銷失衡、價格問題。

億鑫果菜運銷合作社負責人簡源松表示，目前還不是鳳梨盛產季，但價格又掉到低點，現在農民是賣1車賠1車，日前農糧署來電，詢問市場概況，他直言「價格不好、農民抱怨連連」，當時農糧署就說，會派員到場傾聽農民聲音。