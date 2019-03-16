獨居7旬婦人遇祝融 寶島行善團助重建

2019-03-16 17:10 中央社 雲林縣16日電



72歲王姓獨居婦人去年底住家慘遭祝融，房子和衣物都被燒光，目前暫住鄰家倉庫。台灣寶島行善義工團獲悉後，今天動員70名義工，免費為她蓋新家，讓王姓婦人感動不已。

「沒想到，他們真的來了！」王姓婦人表示，今年農曆春節期間，她接到行善義工團來電，表示要免費為她蓋房子，她當時半信半疑；今天看到義工們帶來建材，她才真正相信，真的有人願意免費為她重建家園。

參加動土儀式的斗六市長林聖爵指出，去年11月，斗六市府前街「雲林縣記者之家」（歷史建築）後方民宅火警，獨居在內的王姓婦人雖及時逃生，但住家、衣物都被燒毀，由熱心的鄰居提供倉庫供她暫住。

林聖爵表示，王姓婦人在丈夫10年前過世後就獨居至今，火災發生後，由熱心的鄰居伸出援手，不僅提供倉庫供她暫住，也送衣物供她禦寒，加上台灣寶島行善義工團的義舉，讓人見證台灣處處有溫情。

台灣寶島行善義工團理事卜順生表示，王姓獨居婦人是低收入戶，經過義工團實地勘察，發現她確實需要幫助，將由義工團為她興建一房一廳一衛一廚房，房子雖然不大，但對於獨居者來說，應該足夠使用。

台灣寶島行善義工團理事長黃國峯說，義工團成員來自各行各業，大多利用週休假日義務為弱勢者蓋房子，這次到斗六蓋房子約需兩個週休日，希望下週日能把鑰匙交給王姓婦人，讓她歡喜入厝。