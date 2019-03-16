嘉縣連辦12年海之夏祭 今年未編預算面臨開天窗

2019-03-16 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府在東石鄉漁人碼頭，連辦12年暑假大型活動「海之夏祭」，去年縣長張花冠召開主管會議，編列今年預算時，考量園區已經ROT給廠商經營，因此未編活動預算，造成活動面臨開天窗，議員林緗亭及立委蔡易餘今天要求縣府設法籌措經費補救續辦。

縣長翁章梁上任，發現海之夏祭經費未編，感到錯愕，指示文化觀光局長許有仁設法籌經費續辦；副縣長吳容輝強調，海之夏祭一定會辦，除文觀局既有相關活動經費，會向中央爭取經費，並爭取社會資源。

許有仁說，去年7月縣府主管會報討論後，決定不編預算，翁縣長指示續辦，因時程急迫，追加預算恐來不及，決定調整現有活動經費，再找企業合辦，規模不會縮水，比照去年預算650萬元，考慮在布袋鎮也辦一場，營造雙主場，吸引觀光人潮。

議員林緗亭說，連辦12年海之夏祭預算，新縣府團隊上任竟發現未編列，前縣長張花冠任內動用第二預備金辦活動，海之夏祭要續辦，但她反對再動用預備金辦活動，避免民眾觀感不佳。

張花冠說，去年預算會議，文觀局提議漁人碼頭園區ROT，按促進民間參與公共建設精神，不宜再由縣府編預算替廠商辦活動，節省公帑，降低政府負擔。