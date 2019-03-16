台南新景點 日本兼六園為藍圖打造台灣珊瑚苑

2019-03-16 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



西拉雅國家風景區管理處將八田與一紀念園區活化，重現古代中國文人必備的四門藝術，希望將八田與一紀念園區打造

成為全台獨一無二的中國傳統四藝交流之地，也成為中日傳統文化交流平台。

西拉雅管理處花了一年的時間，進行八田與一紀念園區景觀重新設計規劃改造，完成園區戶外園區景觀「臺灣珊瑚苑」，以日本兼六園為設計藍圖，規劃日式庭園，除山石、小橋、流水外，更將烏山頭水庫「特色天井」縮小呈現於庭院水景之中。

配合園區完成時間，管理處特別規劃開幕暨系列活動，活動主題為「八田四藝」，所謂四藝，是指古代文人四門需要掌握的藝

術，分別為古琴、圍棋、書法及繪畫，藉由修習四藝，提昇文人身心內外的文化素養。

西拉雅國家風景區管理處處長張隆城表示，此次珊瑚苑落成啟用，希望藉由園區景觀，結合古代文人四藝「琴、棋、書、畫」為主軸，闡揚中華文化，並在日式宿舍區引進和菓子、日式浴衣、品茗等體驗，台日雙方傳統文化，可以激盪出不一樣的風格，打造精緻東方生活美學，讓園區成為台日文化交流平台。

八田與一紀念園區自今天起，將以古琴季為系列體驗活動拉開序幕，邀請「知樂堂琴齋」的古琴老師在園區提供古琴體驗，帶領您穿越古代，聆聽優雅的古琴演出，自17日至3月31日每周例假日上午11點與下午3點，舉辦1小時的古琴饗宴，聆賞古琴

琴音的深沉幽遠，讓平日繁雜的心靈沉澱，感受寜靜的舒暢，後續也將陸續推出棋、

書、畫等相關體驗活動。

西拉雅國家風景區管理處表示，八田與一紀念園區在每年八田技師的忌日，八田技師的後代及日本友人，皆會固定組團來台致意，園區更是臺日友好象徵的平台。

烏山頭水庫風景區自今天起也特別舉辦「2019烏山頭和風祭」活動，活動內容包含和菓子手作體驗、日本箏及尺八樂團展演。

活動詳情請上烏山頭水庫風景區官網及粉絲專頁查詢

烏山頭水庫風景區官網

https://wusanto.magicnet.com.tw/

烏山頭水庫風景區粉絲專頁

https://zh-tw.facebook.com/wusantoreservoir/

西拉雅國家風景區管理處網站

https://www.siraya-nsa.gov.tw/mainweb/main.aspx?l=1

西拉雅國家風景區管理處粉絲專頁