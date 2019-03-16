影╱把農民裝肖維！鳳梨盛產官員不來農民怒斥

2019-03-16 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣鳳梨農民，今天下午原訂在大林鎮和縣政府及農委會、農糧署官員座談，但只有學者到場，農民怒斥政府沒誠意， 把農民「裝肖維」，處理農產品產銷失衡能力差，現在鳳梨價格上中下品價格只有5、3、1元，從去年到現在連賠2年，撐不下去了。

億鑫果菜運銷合作社負責人簡源松表示，目前還不是鳳梨盛產季，但價格又掉到低點，現在農民是賣1車賠1車，政府日前公告加工廠只收到3月底，他不只擔心、也很無奈。

「政府把農民裝肖維、沒誠意解決問題！」他說，今天的重點不是請學者幫農民上課，是要討論市場產銷狀況，幫助農民收益增加，但政府官員說要來一個都沒有來，他向場內農民道歉。

「 一定要找機會抗議！」現場農民表示，農民該反應的去年就反應了，但近年產量增加許多，政府好像都沒辦法處理，現在粗估全國每天採收鳳梨達800萬台斤以上，去除部分中下品，約還有500萬台斤，內銷約150萬台斤，外銷約100萬台斤，就算加工廠加倍收，仍然有許多鳳梨賣不出去。