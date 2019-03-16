親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影╱把農民裝肖維！鳳梨盛產官員不來農民怒斥

2019-03-16 15:04聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣鳳梨農民，今天下午原訂在大林鎮和縣政府及農委會、農糧署官員座談，但只有學者到場，農民怒斥政府沒誠意， 把農民「裝肖維」，處理農產品產銷失衡能力差，現在鳳梨價格上中下品價格只有5、3、1元，從去年到現在連賠2年，撐不下去了。

億鑫果菜運銷合作社負責人簡源松表示，目前還不是鳳梨盛產季，但價格又掉到低點，現在農民是賣1車賠1車，政府日前公告加工廠只收到3月底，他不只擔心、也很無奈。

「政府把農民裝肖維、沒誠意解決問題！」他說，今天的重點不是請學者幫農民上課，是要討論市場產銷狀況，幫助農民收益增加，但政府官員說要來一個都沒有來，他向場內農民道歉。

「 一定要找機會抗議！」現場農民表示，農民該反應的去年就反應了，但近年產量增加許多，政府好像都沒辦法處理，現在粗估全國每天採收鳳梨達800萬台斤以上，去除部分中下品，約還有500萬台斤，內銷約150萬台斤，外銷約100萬台斤，就算加工廠加倍收，仍然有許多鳳梨賣不出去。

翁姓農民表示，他種的鳳梨品質相當好，但今天載一整車約1800台斤鳳梨才賣7610元，但每台斤種植成本價就近8元，等於賠了7000餘元，真的是賣越多賠越多！

農民表示，連賠2年了受不了了！記者卜敏正／攝影
農民表示，連賠2年了受不了了！記者卜敏正／攝影
分享
鳳梨今天產地價格，上中下品只剩5、3、1元。記者卜敏正／攝影
鳳梨今天產地價格，上中下品只剩5、3、1元。記者卜敏正／攝影
分享
農民拿出今天的銷售明細，直言連賠2年受不了了！記者卜敏正／攝影
農民拿出今天的銷售明細，直言連賠2年受不了了！記者卜敏正／攝影
分享
鳳梨今天產地價格，上中下品只剩5、3、1元。記者卜敏正／攝影
鳳梨今天產地價格，上中下品只剩5、3、1元。記者卜敏正／攝影
分享

農民鳳梨農委會
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

獨居嬤房燒了義工團來重建 「沒想到他們真的來了」

2019-03-16 11:38

修繕老舊教室 許孩子完善學習空間

2019-03-16 15:25

麻豆文旦正值柚花飄香 來多條「花見小路」浪漫賞花

2019-03-16 14:08

雲林縣「保水」作戰 省水減汙多管齊下

2019-03-16 13:12

雲林縣府幫出版 新住民畫出家鄉的童謠

2019-03-16 12:08

月津港燈節部分作品移入 新營天鵝湖公園添藝術風

2019-03-16 09:52

嚴懲囤積哄抬！南部砂石喊漲 一周內提對策

2019-03-15 23:36

嘉縣消防局東石分隊盼新家 縣府：增千萬預算

2019-03-15 23:31

攜手全球訂房網 台南爭外國客

2019-03-15 23:26

雲林蔦松國小百歲 3支MV思鄉催淚

2019-03-15 23:22

水保計畫造假？環團提新證據 歐欣公司：不實指控

2019-03-15 23:15

嘉市打造食安之都…滴碘酒、辣油 餐盤殘汙現形

2019-03-15 23:10

現在還能賞花燈！迷你版台灣燈會今晚登場

2019-03-15 20:20

台糖嘉義建牡蠣殼加工廠 地方不滿、建議都有

2019-03-15 19:56

民雄樂齡運動館明年3月完工 要讓在地人更幸福

2019-03-15 17:11

刮刮樂被偷…夜市阿公怒槌自己 網友不捨：用捧場讓他回本

2019-03-15 15:10

「我食安，我驕傲！」嘉市府攜手食品業者打造食安之都

2019-03-15 14:47

吸引年輕人喝茶 阿里山夫婦研發玫瑰烏龍茶

2019-03-15 14:26

雲林6鄉鎮將優先推動地方創生 縣府專案辦公室掛牌

2019-03-15 13:44

台灣德亞瑪雲林廠區落成 創造60個在地工作機會

2019-03-15 13:43

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

反對鐵路高架調度場 水上鄉農民鐵道旁掛布條抗爭

2019-03-15 11:56
看更多

熱門文章

清潔隊員撿到17萬 從加密筆電挖出感人故事

2019-03-15 17:33

桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

2019-03-15 17:05

「台版威尼斯」令人驚豔 正濱漁港這5棟也上色了

2019-03-16 08:06

拓寬台中文華路 逢甲大學無償捐市價逾4億校地

2019-03-15 23:37

北市大巨蛋徹夜移樹 網路有直播

2019-03-15 23:28

窮人醫院院長因患者一句話 為身心障礙患者蓋家圓夢

2019-03-16 10:26

大樂透頭獎1億落湖口 這店3個月開出3次頭獎

2019-03-16 11:33

新北深澳鐵道自行車宣傳片 獲日本影展主席特別獎

2019-03-15 15:42

大巨蛋傳今晚移樹 北市府證實：今晚有在準備

2019-03-15 18:25

全車貨品賣光也不夠本 宜蘭這超市還是願意貨進偏鄉

2019-03-16 12:49

民雄樂齡運動館明年3月完工 要讓在地人更幸福

2019-03-15 17:11

韓國瑜為高雄拚經濟 百貨公司下重本跟進

2019-03-15 20:57

台糖嘉義建牡蠣殼加工廠 地方不滿、建議都有

2019-03-15 19:56

淘汰二行程機車、新購電動機車 可享高額補助

2019-03-16 11:37

台鐵地下化平鎮站區北移200公尺 地方議論

2019-03-16 08:50

「軍愛民」傳統不能停 海陸驍龍變免費農工

2019-03-15 18:07

落果、臭氣、致過敏 這5種行道樹成壞鄰居

2019-03-15 23:03

北市新工處長升工務局長 職缺由公園處長接任

2019-03-15 17:00

高市府：韓國瑜17日與郭台銘同台

2019-03-16 03:44

新北這個地下停車場很智慧 幫你找車還可手機繳費

2019-03-16 08:06

44年歷史高市大順陸橋今拆除 交通受影響約1個月

2019-03-16 11:34

彰化縣第三件禽流感疫情 防疫人員撲殺土雞1萬多隻

2019-03-15 19:45

美國這個城市很哈台灣珍珠奶茶 飛萬里到宜蘭市交流

2019-03-15 18:51

不怕酸民！林智堅直播闢謠談市政萬人觀看

2019-03-16 12:10

獨居嬤房燒了義工團來重建 「沒想到他們真的來了」

2019-03-16 11:38

告別蚊子園區 宜蘭竹科再增上億元投資案

2019-03-16 08:51

找路的「低頭族」 北車地下街「地」圖增60處

2019-03-15 23:32

影╱把農民裝肖維！鳳梨盛產官員不來農民怒斥

2019-03-16 15:04

企業捐雞翅 林口區長親料理嘉惠長輩

2019-03-15 19:44

蔡總統台中參訪 照例維安交管

2019-03-15 23:45

台東布農族射耳祭 武陵部落首場開跑

2019-03-16 12:04

高雄三民區20日停水22小時 影響8800戶用水

2019-03-15 18:13

現在還能賞花燈！迷你版台灣燈會今晚登場

2019-03-15 20:20

打掉行道樹花果 專家：髒亂沒了，城市季節性景觀也毀了

2019-03-15 23:21

提升新北救災能量 巨輪捐贈新北消防後勤車

2019-03-15 17:07

履保金準備好了 南海：雙子星案最快4月底簽約

2019-03-15 20:48

太魯閣九曲洞封閉施工6年 暑假開放

2019-03-15 23:53

美食新天地／三重朱記花枝羹真材實料 米粉炒鹹香有嚼勁

2019-03-15 23:08

雲林縣「保水」作戰 省水減汙多管齊下

2019-03-16 13:12

台北雙子星最快4月簽約 南海：送件無拖延

2019-03-15 22:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top