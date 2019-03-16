麻豆文旦正值柚花飄香 來多條「花見小路」浪漫賞花

2019-03-16 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「2019柚花藝術節」在台南麻豆熱鬧登場！黃偉哲市長今天出席磚井社區「柚花巷茶席音樂會」，與市民共享一場充滿春光綠意、花香與茶香的音樂響宴，現場備有柚花茶席，供來賓品茗體驗；黃偉哲邀請全國的好朋友，在三月柚花飄香的季節，到麻豆享受一趟優雅、舒暢的柚花之旅，體驗台南在地美食，滿載而歸。

黃偉哲市長表示，柚花藝術節是一項結合文化、藝術及產業的重要活動，來到麻豆柚花巷，一路聞香而來，會場中，樂聲悠揚美妙，花香清新怡人，景致美麗幽遠；希望大家都能好好享受難得的假日時光及文化饗宴。

黃市長也指出，老欉文旦的品質優良，在市場上行情看俏，但對新欉的文旦收成，市府也會妥善規劃，來幫助農民進行採收、食品加工及銷售，增加農民的收益，文旦不只果實可以食用而已，更是全方位的農作物，衍生的產品包括柚子果乾、柚子茶、柚花茶、柚子果醬、保養品及文創柚花藝術品等，多元豐富，是一項高經濟價值的作物，市府會盡洪荒之力，來幫助產業的發展繁榮。

台南市文化局表示，「2019柚花藝術節」自3月2日起至3月31日，是一年一度的浪漫聚會！今年特別由臺南市政府文化局、麻豆區公所、柚花宅園、藝文協會等接力舉辦，一系列精彩活動將帶給大家耳目一新的多元藝文饗宴。

麻豆有多條「花見小路」，包括磚井社區的柚花巷及古荷蘭井公園、安東社區的浪漫步道、麻善大橋官田段旁的曾文溪堤防綠色隧道，以及北勢里尫祖廟51號的買郎宅，初春美景全在這裡，邀請您在柚花盛開的時節，一同造訪充滿柚花香的麻豆藝文小鎮、漫步柚花巷，聞花香、喝好茶，共同迎接春日的美好時光！