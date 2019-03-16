雲林縣「保水」作戰 省水減汙多管齊下

2019-03-16 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣環保局今天在虎尾農博生態園區舉辦「雲林上場 手護清淨河川」活動，縣長張麗善、縣議員廖偉晴、王鈺齊，與雲林縣環保局長張喬維、水利處長許宏博及消防局副局長蕭哲明、虎尾鎮長丁學忠等人，和環保志工呼籲民眾一起加入省水減汙行列。

張麗善說，雲林是農業大縣，水資源不可或缺，如何保護珍貴水資源，達到經濟循環再利用，每個人都責無旁貸。

雲林縣為保護水資源，近年持續推廣生活汙水用戶接管，斗六市接管率已達58.63%，虎尾鎮及北港地區汙水下水道系統也積極興建中，「北港礫間曝氣廠、雲林溪自然淨化系統、僑真國小生活污水自然淨化、新虎尾溪崙背排水工程、新虎尾溪中游人工溼地」等截流及水質淨化工程都在運作中，北港溪虎尾排水、雲林溪莿桐礫間工程則正在進行中。

雲林縣內至今已有113場沼液沼渣肥份施灌完成申請，申請總面積達403公頃，每年總施灌申請量達29.5萬公噸以上，為全國第一，除可有效處理水汙染，同時也降低汙染排放到河川，一舉兩得。

張喬維指出，環保局藉由各項環境保護政策推動及教育宣導，希望將省水減汙等環保觀念落實於日常生活之中，培養民眾對環境負責任的行為，共同守護雲林的河川及生活環境。