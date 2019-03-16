雲林縣府幫出版 新住民畫出家鄉的童謠

2019-03-16 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣新住民人數多達1萬5千多人，縣政府鼓勵新住民透過閱讀創作，傳遞母國文化，今天發表由新住民范玉鸞等5位新住民共同創作的「聽！我們的童謠」繪本，5位創作者將在今年下鄉巡迴分享創作故事與家鄉文化。

「聽！我們的童謠」是原創雙語（中印、中越、中菲）創作繪本，由越南范玉鸞、越南陳豔貞、越南李遠萍、菲律賓劉真琳、印尼魏麗群5位新住民聯合創作，透過繪本將母國的童謠分享給所有人，傳唱母國文化。

雲林縣副縣長謝淑亞說，縣府提供新住民多元學習及情感交流的管道，鼓勵新住民透過閱讀與創作來記錄新生活，為了培養新住民及其下一代的閱讀能力與習慣，文化處購置越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等多國語言書籍，多達二千多冊提供借閱，歡迎新住民朋友多加利用。

文化處長陳璧君表示，「聽！我們的童謠」是第三本由縣府協助出版的新住民創作繪本，是新住民文化交流的最佳教材，可以更單純、童真的角度來重新認識新住民的文化與生活背景，並進而為提昇新住民參與公共事務的文化平權一起努力。