親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

資深媒體人李濤被控占用土地 挨告侵占與毀損

砸錢作弊也要擠名校！這張文憑多值錢算給你看

台南市第二選區補選 謝龍介新市投票

2019-03-16 09:44聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

台南市第二選區立委補選，國民黨籍候選人謝龍介早上到新市國小，在堂哥陪同下完成投票。因昨天跑行程疑似大腿拉傷，加上太過勞累胸悶未癒，謝龍介在投完票後隨即前往醫院複診，稍晚會到佳里競選總部等候開票。

國民黨立委補選候選人謝龍介今天到新市國小投票。記者鄭清元／攝影
國民黨立委補選候選人謝龍介今天到新市國小投票。記者鄭清元／攝影
分享
國民黨立委補選候選人謝龍介（左）在堂哥（右）陪同下投票。記者鄭清元／攝影
國民黨立委補選候選人謝龍介（左）在堂哥（右）陪同下投票。記者鄭清元／攝影
分享
國民黨立委補選候選人謝龍介今天到新市國小投票。記者鄭清元／攝影
國民黨立委補選候選人謝龍介今天到新市國小投票。記者鄭清元／攝影
分享

謝龍介立委補選過勞
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

嚴懲囤積哄抬！南部砂石喊漲 一周內提對策

2019-03-15 23:36

影╱台南立委選戰激烈上午投票冷清 賴神也擔心

2019-03-16 10:10

月津港燈節部分作品移入 新營天鵝湖公園添藝術風

2019-03-16 09:52

嘉縣消防局東石分隊盼新家 縣府：增千萬預算

2019-03-15 23:31

攜手全球訂房網 台南爭外國客

2019-03-15 23:26

雲林蔦松國小百歲 3支MV思鄉催淚

2019-03-15 23:22

水保計畫造假？環團提新證據 歐欣公司：不實指控

2019-03-15 23:15

嘉市打造食安之都…滴碘酒、辣油 餐盤殘汙現形

2019-03-15 23:10

現在還能賞花燈！迷你版台灣燈會今晚登場

2019-03-15 20:20

台糖嘉義建牡蠣殼加工廠 地方不滿、建議都有

2019-03-15 19:56

民雄樂齡運動館明年3月完工 要讓在地人更幸福

2019-03-15 17:11

刮刮樂被偷…夜市阿公怒槌自己 網友不捨：用捧場讓他回本

2019-03-15 15:10

「我食安，我驕傲！」嘉市府攜手食品業者打造食安之都

2019-03-15 14:47

吸引年輕人喝茶 阿里山夫婦研發玫瑰烏龍茶

2019-03-15 14:26

雲林6鄉鎮將優先推動地方創生 縣府專案辦公室掛牌

2019-03-15 13:44

台灣德亞瑪雲林廠區落成 創造60個在地工作機會

2019-03-15 13:43

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

反對鐵路高架調度場 水上鄉農民鐵道旁掛布條抗爭

2019-03-15 11:56

阿里山茶農第二代 夫婦闢玫瑰花房研發玫瑰烏龍茶

2019-03-15 08:05

老屋翻新彩繪！台東南田部落小屋 真的有特「色 」

2019-03-15 07:55
看更多

熱門文章

穿越時空？35年前老照片 驚見路人神似韓國瑜

2019-03-15 10:43

彰化又少一個百貨商場！ 彰化百貨三民店18日收攤

2019-03-15 14:10

清潔隊員撿到17萬 從加密筆電挖出感人故事

2019-03-15 17:33

通化街青島豆漿店將熄燈！一甲子口碑挺不過漲2萬租金

2019-03-15 14:27

影／廟會像默劇不放炮不打鼓 卻被稱讚是史上最精彩

2019-03-15 14:07

桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

2019-03-15 17:05

潮！新竹市東大路機車地下道 吹起簡約設計風

2019-03-15 14:39

睽違2千多個日子 太魯閣知名景點九曲洞將重現

2019-03-15 10:55

台灣德亞瑪雲林廠區落成 創造60個在地工作機會

2019-03-15 13:43

整棟出租？長治鄉公所掛3大「租」字 鄉民熱議

2019-03-15 12:24

快搶！竹市電動機車補助200名 最高達2萬5千元

2019-03-15 14:09

「台版威尼斯」令人驚豔 正濱漁港這5棟也上色了

2019-03-16 08:06

新北深澳鐵道自行車宣傳片 獲日本影展主席特別獎

2019-03-15 15:42

北市大巨蛋徹夜移樹 網路有直播

2019-03-15 23:28

大巨蛋傳今晚移樹 北市府證實：今晚有在準備

2019-03-15 18:25

宜蘭國民運動中心球場變賣場 縣府限期改善

2019-03-15 13:18

民雄樂齡運動館明年3月完工 要讓在地人更幸福

2019-03-15 17:11

刮刮樂被偷…夜市阿公怒槌自己 網友不捨：用捧場讓他回本

2019-03-15 15:10

韓國瑜為高雄拚經濟 百貨公司下重本跟進

2019-03-15 20:57

台糖嘉義建牡蠣殼加工廠 地方不滿、建議都有

2019-03-15 19:56

「軍愛民」傳統不能停 海陸驍龍變免費農工

2019-03-15 18:07

拓寬台中文華路 逢甲大學無償捐市價逾4億校地

2019-03-15 23:37

北市新工處長升工務局長 職缺由公園處長接任

2019-03-15 17:00

落果、臭氣、致過敏 這5種行道樹成壞鄰居

2019-03-15 23:03

高市府：韓國瑜17日與郭台銘同台

2019-03-16 03:44

美國這個城市很哈台灣珍珠奶茶 飛萬里到宜蘭市交流

2019-03-15 18:51

彰化縣第三件禽流感疫情 防疫人員撲殺土雞1萬多隻

2019-03-15 19:45

血液存量不足 警廣花蓮台號召捐血

2019-03-15 11:15

反對鐵路高架調度場 水上鄉農民鐵道旁掛布條抗爭

2019-03-15 11:56

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

癮君子注意！高雄公車計程車候車亭禁菸4月1日取締

2019-03-15 12:49

與Booking.com合作 台南爭取國內外遊客

2019-03-15 10:57

台南市第二選區補選 謝龍介新市投票

2019-03-16 09:44

新北這個地下停車場很智慧 幫你找車還可手機繳費

2019-03-16 08:06

影╱台南立委選戰激烈上午投票冷清 賴神也擔心

2019-03-16 10:10

雲林6鄉鎮將優先推動地方創生 縣府專案辦公室掛牌

2019-03-15 13:44

台北春季結婚購物節登場 柯文哲：產值上看40億

2019-03-15 13:26

企業捐雞翅 林口區長親料理嘉惠長輩

2019-03-15 19:44

現在還能賞花燈！迷你版台灣燈會今晚登場

2019-03-15 20:20

提升新北救災能量 巨輪捐贈新北消防後勤車

2019-03-15 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top