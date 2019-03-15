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台糖嘉義建牡蠣殼加工廠 地方不滿、建議都有

2019-03-15 19:56聯合報 記者卜敏正╱即時報導

台糖公司預定在嘉義縣大林糖廠，興建國內首座「牡蠣殼加工廠」，昨日完成5場說明會，卻傳出本月4日已向縣府遞件申請建照，引發地方不滿；部分地方代表也建議牡蠣殼預先處理，成為原料再進入台糖大林生物科技廠，免除汙染疑慮，另建議台糖提供土地、規劃諸羅樹蛙復育，讓大林成為真正諸羅樹蛙故鄉，台糖公司回應「可以討論」。

「台糖作法，不尊重地方聲音！」大林鎮長簡志偉直言，鎮公所秉持公正立場讓聽取雙方意見，但台糖公司5場說明會才開完，卻傳出本月4日已向縣府申請建照，這樣開說明會是否只流於形式？他不能接受。

簡志偉說，牡蠣殼不屬大林產物，是否要留在大林？5場說明會多數參加鎮民都不支持，台糖仍依計畫執行，地方都傳言，是配合總統蔡英文下月來大林動土，這是否才是台糖積極執行目的？據了解地方許多人不滿，有意成立自救會，台糖公司若不妥善溝通，後果自行負責。

鎮民代表江明赫表示，5場說明會仍有許多不同聲音，建議台糖先在產地將牡蠣殼處理成為原料，或許可免除部分人士對建廠汙染疑慮。

他說，大林鎮郊區社團國小長期復育諸羅樹蛙，建議台糖公司思考如何結合，或提供土地推動復育諸羅樹蛙，讓地方更有感。

台糖公司牡蠣殼投資專案經理黃民生表示，公司有計畫期程，才會在說明會召開過程申請建照，但預定興建現址尚未整地，絕非不尊重地方；原規劃案就是在東石執行日曬、除臭前置作業，是否直接碾碎當原料，再送大林廠可討論。另台糖長期重視生態保育，日前已協助整理糖廠旁公園，對於諸羅樹蛙復育樂觀其成、可以討論。

大林鎮代江明赫建議，台糖提供土地、規劃諸羅樹蛙復育，讓大林成為真正諸羅樹蛙故鄉。...
大林鎮代江明赫建議，台糖提供土地、規劃諸羅樹蛙復育，讓大林成為真正諸羅樹蛙故鄉。記者卜敏正／攝影
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台糖公司預定在嘉義縣大林糖廠，興建國內首座「牡蠣殼加工廠」，本月14日完成5場說...
台糖公司預定在嘉義縣大林糖廠，興建國內首座「牡蠣殼加工廠」，本月14日完成5場說明會。記者卜敏正／翻攝
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