民雄樂齡運動館明年3月完工 要讓在地人更幸福

2019-03-15 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣長翁章梁今天到民雄鄉運動公園區內綜合球場旁基地，參加民雄樂齡運動館新建工程動土典禮，預計明年3月完工，將與嘉義大學和中正大學合作開設銀髮族體適能，提供銀髮族運動跟休閒娛樂，成為嘉義縣第一座針對銀髮族設計運動場館。

嘉義老年人口達18.46％，是全台老年人口比率全台最高，也是化指數最快的地方，民雄鄉為全縣最大鄉鎮，目前老年人口約1萬1000人，照顧銀髮族健康一直是縣府努力推動的目標。 為營造銀髮族友善運動場所，在縣府和民雄鄉長何嘉恒奔走下，去年經教育部體育署審查後，最終核定教育部補助經費3870萬元，民雄鄉自籌1715萬元辦理，工程預計109年3月完工。

翁章梁表示，嘉義縣民雄鄉樂齡運動館，含新建2層樓建物，面積1643.64平方公尺(約497坪)，空間規劃有體適能評估區、銀髮族專用體健器材運動區、運動安全防護室等機能並非傳統式銀髮健身工坊，整體規劃用明亮、溫馨、友善及人性化的空間設計，內部體健設施、空間及相關設備皆銀髮友善設計，完工後可以提供銀髮族安全運動、學習、休閒及集會的環境。

民雄鄉長何嘉恒指出，樂齡運動館興建位置會選在民雄運動公園裏，是為了配合前瞻計畫「民雄之森」做一個整體規劃，未來運動公園裏除了有老人運動場館外，民雄公所也會重新配合設置多功能運動場地及植栽美化，也提供更多民眾休閒娛樂的好去處。