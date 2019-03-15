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「我食安，我驕傲！」嘉市府攜手食品業者打造食安之都

2019-03-15 14:47聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

「國以民為本，民以食為天」，嘉義市政府衛生局為提升食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，維護消費者飲食衛生安全，與社團法人中華食品安全管制系統發展協會合作，今天舉辦「108年度食品業安全衛生輔導專案」啟動儀式。市府秘書長林建宏和食品業者等人開啟象徵GHP食安防護傘，齊喊「我食安，我驕傲！」打造食安之都。

林建宏表示，民以食為天，讓人民吃的安心是產官學研與民眾共同關心的大事。近年來市府已持續輔導超過1400家的食品業者，今年再增2百家，藉由產、官、學專家團隊的協助，展開防護傘，守護嘉市的食品安全衛生，同時積極建立嘉義市食品安全衛生品牌，為嘉義美食加值加分。

衛生局現場示範餐具清潔檢視方法，洗乾淨的餐具分別滴上碘酒和辣油，有殘餘澱粉，碘酒會變色，殘留油脂的餐具則會與辣油混和。衛生局不僅說明檢測方法，更輔導餐飲業者建立安全衛生的三段式清洗餐具流程，從廚房清潔下手，讓食安更有保障。

嘉義市府今年計畫輔導200家食品業者成為食品良好衛生規範GHP店家，產、官、學專家團隊將實際走訪店家，給予店家因地制宜的改善輔導與建議，擦亮嘉市的食安品牌，為最優嘉義美食加值加分。

嘉義市府衛生局今天舉辦「108年度食品業安全衛生輔導專案」啟動儀式，與餐飲業者齊...
嘉義市府衛生局今天舉辦「108年度食品業安全衛生輔導專案」啟動儀式，與餐飲業者齊喊「我食安，我驕傲！」打造食安之都。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市府衛生局今天舉辦「108年度食品業安全衛生輔導專案」啟動儀式，與餐飲業者齊...
嘉義市府衛生局今天舉辦「108年度食品業安全衛生輔導專案」啟動儀式，與餐飲業者齊喊「我食安，我驕傲！」打造食安之都。圖／嘉義市府提供
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嘉義市府在啟動儀式上示範餐具清潔檢視方法，利用間許的碘酒讓餐盤上的殘餘澱粉現形。...
嘉義市府在啟動儀式上示範餐具清潔檢視方法，利用間許的碘酒讓餐盤上的殘餘澱粉現形。記者姜宜菁／攝影
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食安餐具食品安全
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