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刮刮樂被偷…夜市阿公怒槌自己 網友不捨：用捧場讓他回本

2019-03-15 15:10聯合新聞網 綜合報導

小偷趁夜市人多偷走多張500元刮刮樂，阿公得知自責捶打著自己。圖擷自爆廢公社
小偷趁夜市人多偷走多張500元刮刮樂，阿公得知自責捶打著自己。圖擷自爆廢公社
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勿以惡小而為之，勿以善小而不為！在台南有名女子將自己看到的畫面公佈在網路上，她在夜市中發現一對賣著公益彩卷的老夫妻起爭執，走進一看才知道，原來是他們賣的刮刮樂讓小偷盯上，小偷趁人潮摸走多張500元的刮刮樂，阿公得知後氣憤的捶打自己頭，阿嬤則是看著老伴的行為不知所措，原Po表示看了「真的好難過，只能捧場讓他們回一點本了」。

原Po在《爆廢公社》上發文，她表示這對老夫妻「晚上被偷了好幾張500元的，我真的不知道怎麼安慰他們，看到阿公一直在槌心肝」，從影片中看到，阿公氣憤的捶打自己頭部，嘴上念念有詞，似乎是氣自己及阿嬤沒注意到刮刮樂被小偷摸走。

原Po表示「我看到都忍不住眼眶泛淚了，可是當人多時，要如何防備壞人呢？我只希望這還是一個好人多於壞人的世界」，她解釋阿嬤不接受現金捐款，只能用團結力量大，多捧場老人家讓他們少一點損失，她表示老人家平常在台南花園夜市、武聖宮、小北前擺攤，希望大家發揮善心幫助二人。

而網友看到阿公自責的片段，紛紛心疼阿公的怒罵「實在可惡，這可是阿公阿嬤的吃飯錢耶」、「你這小偷真的很沒用，偷這種阿公阿嬤的東西，你一定會有報應的」、「連老人家微薄的收入都要偷」、「大家快用新台幣讓阿公的彩卷消失吧！真是心疼」。

網友表示老夫婦平常會在台南花園夜市擺攤，希望大家多捧場以彌補被偷走的損失。圖...
網友表示老夫婦平常會在台南花園夜市擺攤，希望大家多捧場以彌補被偷走的損失。圖擷自爆廢公社
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刮刮樂夜市
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