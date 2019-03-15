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台灣德亞瑪雲林廠區落成 創造60個在地工作機會

2019-03-15 13:43聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

以生產半導體用各種有機化學品的台灣德亞瑪股份有限公司投資6億元興建雲林廠，今天落成啟用，該廠為雲林縣創造60個工作機會，縣長張麗善說，希望該廠能加強雲林在中南部半導體產業聚落的角色，帶領更多半導體產業鏈製造廠商進駐，帶動雲林產業發展 。

占地5千多坪的台灣德亞瑪雲林廠今天落成啟用，雲林縣長張麗善、經濟部常務次長王美花、斗六市長林聖爵、德山株式會社代表取締役社長橫田浩、台灣德亞瑪公司董事長片山俊宏、台灣塑膠工業董事長林健男、三菱化工機株式會社代表取締役社長高木紀一、大和房屋工業株式會社流通店舖事業部上席執行役員宮武孝之、台灣積體電路製造股份有限公司IMQR副處長彭江仁、詠基工業董事長黃武勝等人都一同出席啟用典禮。

台灣德亞瑪主要生產半導體用各種有機化學品，如異丙醇、顯影液等，因訂單湧入，產能供不應求，因此投資6億元在雲林設廠，未來每年可生產2萬公升異丙醇。

德山集團社長橫田浩表示，台灣德亞瑪能在動工後不到一年內迎接落成，這一切要感謝縣府及相關單位的大力幫忙，建廠的各種行政作業才能得以順利完成，在環境絕佳的雲林工業區落地生根。

張麗善表示，縣府透過招商單一服務窗口有效整合各權責業務，積極協助排除投資障礙，並提供友善服務，加速設廠相關行程流程，未來台灣德亞瑪如有其他相關需求，仍會提供必要行政協助。

台灣德亞瑪總務人事部經理駱福全說，雲林廠區為雲林縣增加60個工作機會，可穩定產能。

張麗善說，縣府將優化招商單一窗口，提供事前診斷及全程服務、成立招商會報、提供租稅補助，增加招商引資誘因，提高廠商進駐雲林縣投資意願，以引進低汙染相關產業為原則，歡迎所有企業來雲林投資，促進雲林整體經濟發展及創造更多就業機會。

台灣德亞瑪投資6億元興建雲林廠區，今天落成啟用，該廠為雲林縣帶來60個工作機會，...
台灣德亞瑪投資6億元興建雲林廠區，今天落成啟用，該廠為雲林縣帶來60個工作機會，縣長張麗善說，希望該廠能加強雲林在中南部半導體產業聚落的角色，帶動雲林產業發展 。記者陳雅玲／攝影
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台灣德亞瑪投資6億元興建雲林廠區，今天落成啟用，該廠為雲林縣創造60個工作機會，...
台灣德亞瑪投資6億元興建雲林廠區，今天落成啟用，該廠為雲林縣創造60個工作機會，縣長張麗善（左四）說，希望該廠能加強雲林在中南部半導體產業聚落的角色，帶動雲林產業發展 。記者陳雅玲／攝影
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台灣德亞瑪投資6億元興建雲林廠區，今天落成啟用，該廠為雲林縣創造60個工作機會，...
台灣德亞瑪投資6億元興建雲林廠區，今天落成啟用，該廠為雲林縣創造60個工作機會，縣長張麗善（中）說，希望該廠能加強雲林在中南部半導體產業聚落的角色，帶動雲林產業發展 ，左為經濟部常務次長王美花、右二為台灣塑膠工業董事長林健男。記者陳雅玲／攝影
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半導體張麗善經濟
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