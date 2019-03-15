全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市大里區農會在國光假日花市舉辦全國春季蘭花大展，今天成績揭曉，全場總冠軍由嘉德利亞組何國芳獲得，得獎的流蘇石斛蘭栽培逾10年，近千朵成串如一盞盞鵝黃色小燈籠怒放，展現的旺盛生命力，一舉奪下全場總冠軍。大里區農會說明，參加競賽400多盆各式蘭花參展，今天起到17日在國光假日花市展出，明後兩天舉辦花卉盆栽DIY，歡迎愛花民眾現場報名。

大里區農會總幹事賴東陽說，春天就應該到國光花市賞花，送人或自賞都很適合。台灣蘭花聞名於世，近年來在政府的輔導及業者的努力，造就台灣蘭花產業的蓬勃發展，台灣蘭花在世界花卉市場上最大的競爭優勢在於具有豐富的種源與育種能力，可提供符合市場需求高品質且具價格競爭力的種苗。

賴東陽指出，大里區農會國光假日花市成立35年，規劃345個攤位，每逢周六、日開市，並舉辦20屆的全國春季蘭花大展，今年的全國春季蘭花評鑑吸引400多盆各式蘭花參賽，經評審們細心審視，成績出爐，全場總冠軍由嘉德利亞組何國芳獲得，全場禮籃總冠軍為游生全，副總冠軍為黃基城等3名，冠軍為曾春北等15名，新花獎為簡國福等2名，特優獎為顏石城等25名。

展覽副召集人張忠寶說，全場總冠軍為流蘇石斛蘭，原產於中國大陸及泰國，花期在石斛蘭屬中，非長花期品種，株身可達2米高，花數百至千朵，鵝黃底色加上黑色喉部對比相當鮮明且清香。總冠軍株得天時地利，近期花開近千朵，奪下全場總冠軍，實至名歸。