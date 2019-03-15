反對鐵路高架調度場 水上鄉農民鐵道旁掛布條抗爭

2019-03-15 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義市鐵路高架化工程，預定將車輛調度場遷移隔壁嘉義縣水上鄉北回附近，徴收約20多公頃土地，引發地方人士及農民地主不滿反對，去年多次抗爭，最近議員王啟澧獲報，交通部鐵道局派人遊說地主，疑各個撃疑各擊破，放假消息連哄帶騙，勸說地主簽同意書，王議員上午率20多名地主在北回鐵道旁抗白布條喊口號抗議，再度表達反對調度場設置立場。

王啟澧不滿說，水上鄉鐵路高架化遙遙無期，鐵道局執意將調度場設在北回，不管鄉民及地主抗議，派人拜會遊說農民地主，放假消息說，多數地主都簽同意書，勸說簽同意書，調度場預定地都是良田，土地價購補償條件都不談。

地主權益促進會長賴安靖不滿說，農地一旦被徵收，沒有農地耕作，就沒有農保，年老生活怎麼辦？反對徴收農地。多名地主痛批將調度場遷移到水上，看不起水上人，好欺負，台糖土地多，為何不用，去年辦公聽會，他們反對，現在卻派人私下運作。

鐵道局第四段段長廖定坤說，公聽會結束，針對地主對調度場設置，以及土地使用的疑慮，派工作人員拜會地主，溝通說明，接地氣聽取民意，未騙農民，也未提到簽同意書。