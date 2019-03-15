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阿里山茶農第二代 夫婦闢玫瑰花房研發玫瑰烏龍茶

2019-03-15 08:05聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣茶農二代黃昶升、王雅婷夫婦以玫瑰花房和山景打造年輕人喜愛的喝茶空間「飲山郁」，取代傳統的茶葉店，他們更以無毒栽種玫瑰花，和阿里山春茶一起烘焙，研發出玫瑰烏龍，融合茶香和自然的玫瑰香氣。

黃昶升大學畢業後，帶著太太王雅婷回到家鄉嘉義縣番路鄉隙頂種茶，他們的努力，在2年前獲得嘉義縣阿里山茶區製茶技術冠軍、全國半發酵烏龍茶技術比賽季軍，黃昶升亦獲選百大青農

喝茶人口老化，黃昶升、王雅婷夫婦希望開發年輕客層，莫拉克風災後，他們買下阿里山公路旁的地，想要開一間吸引年輕人的休閒茶飲，蓋了花房，無毒栽種樹玫瑰，客人進來可以看著山景、雲海，自在愉快的喝阿里山烏龍茶、金萱茶、阿里山綠茶、紅茶和蜜茶等多樣產品。

他們研發3年推出的玫瑰烏龍，一上市就受到注意，採用高檔的阿里山春茶，還有強調無毒栽培的玫瑰，不放香料。但曾有客人買回去後反映「你們的玫瑰烏龍怎麼沒有花香」，詢問後才知客人打開罐子，沒有聞到「花香」。

這是因他們不添加香料，製作過程讓茶葉完全吸收玫瑰花香，還沒泡的茶葉聞不到，但泡的茶湯經過口舌時，玫瑰香和茶香都湧出來。飲山郁吸引許多年輕客層，有的是專程來，只為在「飲山郁」喝玫瑰烏龍。

飲山郁的玫瑰烏龍茶包裝，取材自大女兒的形象。記者謝恩得／攝影
飲山郁的玫瑰烏龍茶包裝，取材自大女兒的形象。記者謝恩得／攝影
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飲山郁王雅婷和先生黃昶升設計無毒栽培的玫瑰花房。記者謝恩得／攝影
飲山郁王雅婷和先生黃昶升設計無毒栽培的玫瑰花房。記者謝恩得／攝影
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飲山郁的玫瑰烏龍茶不用香料，讓玫瑰花香薰入茶葉。記者謝恩得／攝影
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阿里山青農災後
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