台南藝博開展 以「古都風華」呼應文化古城

2019-03-14 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



中華民國畫廊協會主辦的「2019台南藝術博覽會」即日起在大億麗緻酒店展到17日，協會理事長鍾經新表示，今年台南藝博與台南市美術館策略聯盟、奇美博物館合作藝術講座，希望能邀請更多藝文愛好者參與台南藝博，讓在地與產業接軌，創下亮眼的嶄新篇章，在多年的合作下，台南藝博已成為大台南地區的藝術亮點。

鍾經新說，為呼應以文化奠基的台南古城，今年以「古都風華、活力再現」做為年度主題，期許台南藝博融合古都風華與精神，並為大台南地區帶來藝術的嶄新活力。

51間來自台灣和亞洲的畫廊展出近200名國內外藝術家的作品，國外參展畫廊更突破歷年來首次參展數量，包括日本東京的H-art Beat Gallery與大阪的Gallery Edel、中國廈門的時代空間、馬來西亞吉隆坡的ARTEMIS 等畫廊參與。國內畫廊則匯集台灣北中南地區，呈獻來自台灣以及亞洲藝術家的精彩作品。台南在地畫廊包括德鴻畫廊、索卡藝術．台南以及崇藝術空間。

協會指出，凡亞藝術空間帶來重量級台灣前輩大師陳澄波的海邊風景一作，筆觸走勢突顯了樹木在勁風吹撫下的生動型態，溫潤的色彩蘊藏著內斂的魅力以及對故鄉所承載的深厚意義。旻谷藝術呈現了旅法華裔藝術家朱德群的版畫作品，畫面中帶有強烈的音樂與律動性，流暢的線條與揮灑的筆勢創造出磅礡的氣勢與張力。

另外，於16 、17日將舉辦3場藝術講座，主題從藝術收藏、美術館的未來展望到藝術史脈絡梳理，更多講座訊息以及線上報名，可查詢官網。