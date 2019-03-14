親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

波音737 MAX半年掉2架 台民航局今晚7時起發禁飛令

獨／曾罹大腸癌三期 賀一航續命8年沒死真相曝光 ！

台南藝博開展 以「古都風華」呼應文化古城

2019-03-14 19:00聯合報 記者鄭維真╱即時報導

中華民國畫廊協會主辦的「2019台南藝術博覽會」即日起在大億麗緻酒店展到17日，協會理事長鍾經新表示，今年台南藝博與台南市美術館策略聯盟、奇美博物館合作藝術講座，希望能邀請更多藝文愛好者參與台南藝博，讓在地與產業接軌，創下亮眼的嶄新篇章，在多年的合作下，台南藝博已成為大台南地區的藝術亮點。

鍾經新說，為呼應以文化奠基的台南古城，今年以「古都風華、活力再現」做為年度主題，期許台南藝博融合古都風華與精神，並為大台南地區帶來藝術的嶄新活力。

51間來自台灣和亞洲的畫廊展出近200名國內外藝術家的作品，國外參展畫廊更突破歷年來首次參展數量，包括日本東京的H-art Beat Gallery與大阪的Gallery Edel、中國廈門的時代空間、馬來西亞吉隆坡的ARTEMIS 等畫廊參與。國內畫廊則匯集台灣北中南地區，呈獻來自台灣以及亞洲藝術家的精彩作品。台南在地畫廊包括德鴻畫廊、索卡藝術．台南以及崇藝術空間。

協會指出，凡亞藝術空間帶來重量級台灣前輩大師陳澄波的海邊風景一作，筆觸走勢突顯了樹木在勁風吹撫下的生動型態，溫潤的色彩蘊藏著內斂的魅力以及對故鄉所承載的深厚意義。旻谷藝術呈現了旅法華裔藝術家朱德群的版畫作品，畫面中帶有強烈的音樂與律動性，流暢的線條與揮灑的筆勢創造出磅礡的氣勢與張力。

另外，於16 、17日將舉辦3場藝術講座，主題從藝術收藏、美術館的未來展望到藝術史脈絡梳理，更多講座訊息以及線上報名，可查詢官網。

藝術家美術館馬來西亞
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

老有所用 嘉市健康志工添不老生力軍

2019-03-14 18:06

嘉縣首創「追糞」部隊 正義水環境巡守隊獲全國特優

2019-03-14 17:22

麻豆柚農出面訴苦 批謝龍介外行打亂文旦行情

2019-03-14 17:14

挑戰落差846公尺蛟龍瀑布下溯 溪谷協會明出發完整記錄

2019-03-14 16:59

雲林縣府結合悠遊卡功能 擬推行動縣民卡

2019-03-14 16:27

南市府稱去年文旦棄置為品質不佳 柚農駁：賣價低虧本

2019-03-14 16:17

布澎航線去年運量跌破50萬人 觀光業盼政府拚觀光止跌

2019-03-14 14:51

創造銀髮經濟 嘉縣規劃長照產業園區招商攬才

2019-03-14 14:38

麻豆文旦滯銷倒果園？ 黃偉哲：別移花接木傷害農民

2019-03-14 14:38

民眾瘋懸日建議封街 嘉義市府：仍待評估

2019-03-14 14:23

重現百年香路！台南下營茅港媽徒步到大天后宮參謁

2019-03-14 12:24

你有多強！月領2萬3到10萬 嘉義馬稠後徵才

2019-03-14 11:05

台南市議會也能賞花燈 七彩時光隧道好吸睛

2019-03-14 10:46

雲林台灣好行 雙路線新增6大景點

2019-03-14 10:17

好美的門票！ 阿里山森林遊樂區花季限定紀念票券

2019-03-14 09:23

台南北外環道路百億工程經費 蘇揆允協助

2019-03-14 00:07

嘉義國際藝術紀錄影展明天登場 全部免費欣賞

2019-03-13 23:14

紀念湯德章 南市總圖擬設展示館

2019-03-13 23:05

救草嶺觀光 149乙線年底前拓寬改善

2019-03-13 22:59

台南都會區北外環道路工程經費 閣揆蘇貞昌允諾協助

2019-03-13 18:48

嘉義版曼哈頓懸日 市民瘋追日可惜雲層稍厚

2019-03-13 18:36

越籍台灣媳婦病後重生 發願行善助上萬弱勢

2019-03-13 17:43

選舉違規舉發最多 王麗萍質疑李進勇不適任中選會主委

2019-03-13 17:06

台南人不知湯德章是誰 民間團體堅持設紀念館

2019-03-13 17:03

新開發馬稠後產業園區 明天聯合徵才月薪27到55Ｋ

2019-03-13 15:48

賣肥料卻勸農民少施肥，這家雲林小店想什麼？

2019-03-13 14:49
看更多

熱門文章

只有宜蘭人才懂 這家超市CP值完封全聯、頂好

2019-03-14 09:43

搶在政府春遊補助前 台東5特色飯店住一天送一天

2019-03-14 11:13

重現百年香路！台南下營茅港媽徒步到大天后宮參謁

2019-03-14 12:24

你有多強！月領2萬3到10萬 嘉義馬稠後徵才

2019-03-14 11:05

淡江大橋主橋段動工！ 2024年完工可省25分鐘車程

2019-03-14 11:19

民眾瘋懸日建議封街 嘉義市府：仍待評估

2019-03-14 14:23

好美的門票！ 阿里山森林遊樂區花季限定紀念票券

2019-03-14 09:23

柯文哲到處砍錢 汪志冰：龍山文創B2年燒3千萬、來客個位數

2019-03-14 15:13

麻豆文旦滯銷倒果園？ 黃偉哲：別移花接木傷害農民

2019-03-14 14:38

高雄需要錢 韓國瑜：市民跟我拍照要喊「高雄發大財」

2019-03-14 17:45

台南市議會也能賞花燈 七彩時光隧道好吸睛

2019-03-14 10:46

淡江大橋主體工程終於開工 小英與侯友宜一起動土

2019-03-14 12:44

麻豆柚農出面訴苦 批謝龍介外行打亂文旦行情

2019-03-14 17:14

「太岳之胤」古蹟公告被撤銷 文史團體質疑違法

2019-03-13 21:15

影╱北市仁愛敦化圓環一年223事故 警公布行車記錄撞車畫面

2019-03-13 21:02

逢甲商圈消費力下滑 去年重演「金融海嘯」

2019-03-13 23:44

埔里殯儀館興建又遭抗議 居民開吊臂車阻動工

2019-03-14 15:35

貨出去、錢進來！中市辦首屆購物節 滿500可抽千萬豪宅

2019-03-14 15:24

新北環狀線二階、萬大線二期 2年內動工

2019-03-13 23:54

南市府稱去年文旦棄置為品質不佳 柚農駁：賣價低虧本

2019-03-14 16:17

豐原天空很熱鬧黑鷹直升機群飛 歐巴桑也停車拍照

2019-03-14 10:18

竹東下水道管線下周起施工 部分車道將封閉

2019-03-14 16:48

中央、地方「對談」台中捷運延伸案 砲火四射

2019-03-14 17:17

高美燈塔其實有2座 一座在高美濕地一座在派出所

2019-03-14 10:22

雲林縣府結合悠遊卡功能 擬推行動縣民卡

2019-03-14 16:27

3年前他80歲生日種苗木 現在變小樹林了

2019-03-14 12:04

老眷村「文創巢」、繽紛貨櫃藝文巿集 文青秘境在這

2019-03-13 23:44

新北無人巴士明年營運 北市：目前無時程表

2019-03-13 23:21

百年恆春古城 研擬「飄浮城牆」串連

2019-03-13 23:50

雲林台灣好行 雙路線新增6大景點

2019-03-14 10:17

台南北外環道路百億工程經費 蘇揆允協助

2019-03-14 00:07

台灣燈會果然超強！「海與光」在日勇奪最佳東亞影像獎

2019-03-14 18:41

北市3處公宅租金漲 漲幅最高24%

2019-03-14 00:33

花蓮返鄉專車放寬在地工作者購票 遭批看得到吃不到

2019-03-14 11:33

立委選戰 屏東綠營「沖咖啡」戰「蜂蜜檸檬水」

2019-03-14 18:14

淡江大橋動工侯友宜盼再相會 蔡英文：一定會見面合作

2019-03-14 12:37

公園蓋活動中心 網紅議員蔣月惠再度率眾抗議

2019-03-14 15:09

買農藥像逛超市 全台首座「綠色農業資材中心」啟用

2019-03-14 14:02

北市免費5路掃墓公車 3月23日開始營運

2019-03-14 11:59

竹縣中小學生免費營養午餐 今年9月加碼在地有機食材

2019-03-14 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top