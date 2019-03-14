久旱！雲林蒜頭、茶葉農損申報 災損高達1億4891萬元

2019-03-14 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



暖冬加上久旱缺水，雲林縣蒜頭、茶葉等農作物災損慘重，農委會日前公告雲林縣大蒜、茶葉為天然災害現金救助地區，今天為申報截止日，大蒜災損申報面積達4041公頃、茶葉68公頃，兩項申請救助金額達1億4891萬元，縣府預計一個月內完成勘查作業。

縣府農業處農務科長高建平說，根據農情調查，全雲林縣蒜頭栽種面積有4076公頃，今年受暖冬影響，讓適合在均溫18度環境生長的蒜頭長不大，今年冬天平均溫度都在25度，使得蒜球長得很小顆。

而今天是蒜頭農業災損登記截止日，農業處統計申報結果，高達九成蒜農申報災損，申報面積4041公頃，幾乎可說是全縣蒜頭都受影響，其中申請面積前三名鄉鎮依序為四湖、元長和東勢鄉，申請面積各為856、634與491公頃，全縣蒜頭災損申請金額為1億4548萬元。

高建平指出，蒜農申請農損後，各鄉鎮市公所與農業處陸續派員實地勘查，只要蒜球直徑小於5公分，且全栽種區域達20%以上都是此情況，就符合天然災害救助。