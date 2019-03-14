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嘉縣首創「追糞」部隊 正義水環境巡守隊獲全國特優

2019-03-14 17:22聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣環保局推動畜牧糞尿回收灌溉農田政策，去年首創「追糞」部隊，輔導六腳鄉正義水環境巡守隊，與合法沼液(經沼氣發酵處理豬糞尿）畜牧場合作，執行沼液農田肥份灌溉，透過巡守隊，避免讓肥分溢流，協助日間管理，創造巡守隊特色經營及畜牧業資源化雙贏，日前獲環保署評選拿下全國唯二特優，這也是嘉縣連續2年在全國超過400支巡守隊脫穎而出，榮獲特優。

環保局說，正義水環境巡守隊91年成立，位在六腳鄉朴子溪流域，巡守範圍朴子溪下雙溪堤防至更寮堤防，全部25名志工，平均年齡61.6歲，隊員有自六腳正義、更寮，甚至到溪厝村，由士農工商子弟、糖廠退休員工及退休的清潔隊員組成，由溪厝村長侯義雄帶領隊員巡守河堤及環境整頓維護工作。

為拓展水環境巡守隊特色經營，環保局去年邀集正義小隊與黃科翔畜牧場，召開沼渣沼液農地肥分施灌巡查會議，媒合雙方執行沼渣沼液農地肥分施灌巡查工作，共同討論出「畜牧業沼渣沼液農地肥分使用核准畜牧場巡查表」，雙方達成合作，由巡守隊協助觀察並記錄畜牧場施灌前後的沼渣沼液肥分氣味變化、在規定時間內滲入土壤中以及巡檢肥分是否溢流至農地旁溝渠等環境污染項目。

去年首次啟動巡查，到黃科翔畜牧場進行沼渣沼液農地肥分施灌巡查，在雙方合作下，畜牧場取得農地肥分施灌許可，重現「肥水不落外人田」的農村景象，引起許多畜牧業關注，減少畜牧廢水注入河川，正義小隊成為第一支「巡沼遍地金 沼亮新樂園」巡河部隊。

嘉義縣首創「追糞」部隊，六腳鄉正義水環境巡守隊，獲環保署選拔全國特優。圖／環保局...
嘉義縣首創「追糞」部隊，六腳鄉正義水環境巡守隊，獲環保署選拔全國特優。圖／環保局提供
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嘉義縣首創「追糞」部隊，六腳鄉正義水環境巡守隊，獲環保署選拔全國特優。圖／環保局...
嘉義縣首創「追糞」部隊，六腳鄉正義水環境巡守隊，獲環保署選拔全國特優。圖／環保局提供
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嘉義縣首創「追糞」部隊，六腳鄉正義水環境巡守隊，獲環保署選拔全國特優。圖／環保局...
嘉義縣首創「追糞」部隊，六腳鄉正義水環境巡守隊，獲環保署選拔全國特優。圖／環保局提供
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農地牧場朴子溪
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