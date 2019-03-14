麻豆柚農出面訴苦 批謝龍介外行打亂文旦行情

2019-03-14 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



麻豆文旦連日來成了台南立委補選攻防話題，國民黨候選人謝龍介公布麻豆文旦外銷簽約價後，多名產銷班代表柚農李紘維、莊志銘、陳哲雄等人，今天透過前麻豆鎮長陳彰茂站出來幫忙主持公道，柚農們說謝龍介是外行，没把分級說明清楚，他們的客戶看到報導後，都打電話來抗議說，為何謝龍介可以拿到一斤3、40元，老客戶卻買到一斤100元？柚農們都被老客戶罵慘了！

柚農莊志銘表示，他賣文旦已經30多年，20多年前一台斤麻豆文旦就賣100至120元，這兩天台北、台中老客戶都打電話來罵說，為什麼謝龍介只賣3 、40元，他還要解釋說文旦有分級，一斤賣100元就是有這個品質，如果要賣30元，不必謝龍介來賣，現在這樣讓農民很困擾。

柚農陳哲雄也說，謝龍介推銷麻豆文旦的出發點是好的，但謝龍介對麻豆文旦完全不了解，他的文旦分頂級、優良和劣品，頂級一台斤可賣80至200元，現在一網打盡說30元，有不少客戶打電話來問「今年文旦要賣多少錢？」謝龍介要說清楚，麻豆文旦有分級，一台斤30元的品質，麻豆柚農根本不會拿來做為宅配禮盒，因為粗米又無汁，萬一被誤會麻豆文旦都是這種品質，就會打壞麻豆文旦的名聲，；另外麻豆柚農都是小農制度，產量有限，怎麼可能有幾百萬台斤賣不出去倒掉，好的文旦「青吃都不夠」，懷疑是盤商收購外面不好的文旦才會賣不出去。

李紘維說不是為支持某人而是為柚農發聲，他住在麻豆磚仔井，和謝龍介引介貿易商簽約代表柚農郭新聰是來自同庄，但郭新聰本身是盤商，過去幾十年來，麻豆文旦是分總仔（大小顆品質不分）也沒有消水，一斤才是20至30元，謝龍介今天要買好的或是買2、30元，要說清楚，麻豆文旦分級後可以賣到80元以上，現在這樣對農民是傷害，農民要的是麻豆文旦賣好價格，如果是這種價格不需要他來賣。每個人可以來麻豆探聽，麻豆文旦價格總仔是2、30元，分級包裝可以賣到80元至200元，希望謝龍介為農民澄清。

無黨籍候選人陳筱諭說，幫忙外銷麻豆文旦本來就是美事一樁，但她只擔心一點，行銷方法不對，可能會在一夕間毀了麻豆文旦的品牌。她說，麻豆柚農長年都配合農會的產銷策略，好不容易用「老欉」文旦建立起麻豆文旦的品牌形象，柚農們也都很清楚，一定要讓外地人吃到最好吃的麻豆文旦，才能維持住麻豆文旦的名聲，至於品相較差的文旦，就送去加工成柚子茶、柚子蔘等副食品，另闢一條文旦次級品的銷售通路，這樣才能確保麻豆文旦的品牌價值。

謝龍介今天在善化慶安宮說，連日來民進黨扭曲通路商向麻豆柚農所簽的收購價格，明明一斤分別是42、46、52元，卻扭曲為30元，被認為別有居心壓低麻豆文旦價格，令農民痛心與不滿。面對民進黨傾全國行政之力打壓，謝龍介昨天在電視台談話性節目中，說到被刻意扭曲與抹黑，語帶哽咽，許多農民看了也一起哭，不解選舉為何會選到這樣？希望大家用選票教訓民進黨，不要再被騙了。