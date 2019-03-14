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埃及聖䴉龐大鳥巢區移除 數千隻鳥全不見了

2019-03-14 16:45聯合報 記者魯永明╱即時報導

歐盟列為百大入侵外來種鳥類埃及聖䴉，在台灣大量繁殖爆量，威脅其他鳥類生存環境，嘉義縣沿海東石鄉網寮村公墓發現龐大巢區，景象驚人，林務局委託專業處理野生動物及鳥害問題「博威鳥控公司」，日前悄悄移除鳥蛋，這幾天再用鳥網捕捉，巢區今天清空，看不到鳥及蛋，地方人士感謝除鳥害。

臉書社群「東石之美」余姓版主日前直搗巢區撿蛋，拿雨傘撥蛋，今天再度前往，直擊鳥災區空盪盪的！發現埃及聖䴉被抓到一隻不剩了！在臉書貼照片，網友紛紛留言，有人說「被發現了轉移陣地」，還有 人說「逃亡了嗎? 被逮捕了」。

林務局保育組證實巢區移除了，捕捉的鳥帶到台北人道處置，保育組委託博威鳥控公司去年起執行2年移除計畫，去年在雲林、彰化及嘉縣布袋，執行鳥巢移除，這次執行東石大鳥巢，未用空氣槍，蛋送清華大學生命科學系學術研究，用網捕捉移除，年底審查移除成果，合約未規定移除鳥隻數量。

網寮村長戴慶堂及余姓版主都未看到捕捉情形，戴村長說，有村民看到林務局委託廠商在公墓撿鳥蛋，看到網具，但不知如何捕捉上千隻鳥兒，可能嚇飛走了吧?!鳥害雖除，卻留下臭味排泄物，清明掃墓將近，將請公所及消防隊協助，用水清淨公墓。

網寮村公墓這處繁殖巢區，景象驚人，已經在孵蛋，透過空拍機觀察，繁殖景象密密麻麻，估計約有2500隻以上，所孵的蛋至少5000顆，為一處大巢區。

嘉義縣東石鄉網寮村公墓外來種鳥類埃及聖䴉龐大巢區，林務局委託專業處理野生動物及鳥...
嘉義縣東石鄉網寮村公墓外來種鳥類埃及聖䴉龐大巢區，林務局委託專業處理野生動物及鳥害問題「博威鳥控公司」，日前悄悄移除鳥蛋，這幾天再用鳥網捕捉，巢區今天清空，看不到鳥及蛋。圖／擷取自東石之美社群網站
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嘉義縣東石鄉網寮村公墓外來種鳥類埃及聖䴉龐大巢區，林務局委託專業處理野生動物及鳥...
嘉義縣東石鄉網寮村公墓外來種鳥類埃及聖䴉龐大巢區，林務局委託專業處理野生動物及鳥害問題「博威鳥控公司」，日前悄悄移除鳥蛋，這幾天再用鳥網捕捉，巢區今天清空，看不到鳥及蛋。圖／擷取自東石之美社群網站
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東石埃及空拍機
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