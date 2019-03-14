布澎航線去年運量跌破50萬人 觀光業盼政府拚觀光止跌

2019-03-14 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



百麗航運公司全新高速客輪雲豹輪，23日首航嘉義縣布袋港到澎湖馬公。記者魯永明／翻攝 分享 facebook

嘉義縣布袋港與澎湖馬公港之間布澎航線，去年航運量跌破50萬人，停航半年23日復航，全新高速客輪雲豹輪加入營運，布袋港區公共設施第一期整建完工，新增鹽山廣場，鄰近高跟鞋教堂又引進日本天幕電影院光雕秀，加上觀光局春遊補助誘因，布袋觀光業希望政府加強觀光行銷，吸引遊客留宿布袋，發展觀光經濟。

布袋港是西部重要海運門戶，澎湖旅遊旺季，布澎航線一票難求，雲豹輪加入共8艘客輪，去年景氣觀光欠佳，又碰上八二三水災，航運量跌破50萬人，遊客搭船過境布袋，未帶來觀光效益，台灣港務公司斥資2.5億元在布袋港區整建公共設施，陸續完工，還用竹子打造入口意象「鹽山廣場」，成為特色地標，連結鄰近高跟鞋教堂。

布袋觀光漁市餐廳業游志豪說，他們用促銷方法並找大學餐飲科系教師指導，不斷精進餐食吸客，他們看好今年澎湖旅遊人數止跌回升，更希望遊客留宿布袋，除業者提升餐飲住宿服務，辦促銷活動，最重要靠政府行銷，加強觀光設施，才有辦法。