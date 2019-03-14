麻豆文旦滯銷倒果園？ 黃偉哲：別移花接木傷害農民

2019-03-14 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南有柚農指出去年文旦賣不出去，只好倒置在果園，南市農業局今查證後表示，該事件是麻豆清泉合作社將一批收購品質不佳的文旦倒置果園，數量不多，並非多數農民文旦銷售不佳而倒果園，僅屬該合作社個案，台南市長黃偉哲更說，近來網路出現以移花接木或扭曲事實等方式，散布傷害農民的不實謠言，絕對要嚴厲譴責，並對製造、散播不實消息者依法究責。

農業局表示，麻豆清泉合作社每年會向農民收購文旦，經分級包裝後，分送至通路銷售；去年該合作社向部分農民收購文旦後，因該批次文旦屬採收後期，且當時要採收時正值連日豪雨，數日無法採收而延後，要等到天氣放晴後約於去年農曆8月14日才開始採收。

農業局指，當時為麻豆文旦銷售期的尾聲，且該批次因連日陰雨品質較差，導致售價不好，合作社才將此批收購的文旦倒置果園，數量不多，並非多數農民文旦銷售不佳而倒果園。