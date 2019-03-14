創造銀髮經濟 嘉縣規劃長照產業園區招商攬才

2019-03-14 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣長翁章梁為翻轉老窮人口外流困境，提出五大產業布局願景，招商攬才，為此，經濟發展處因應老人增加產生照護產業需求，計畫在新開發馬稠後產業園區二期，規畫「長照產業園區」，吸引照護相關行業投資，帶動社工及醫療照護人員就業機會，創造銀髮經濟。

嘉縣老人占總人口19.2％，老化比例全國居冠，縣府配合中央長照2.0政策，計畫在各鄉鎮市設老人日托中心，另因應老人輔具照護及醫療設施等相關產業需求，計畫在馬稠後產業園區二期規畫長照產業園區，落實翁縣長五項產業布局之一的長照產業。

經濟發展處與區域創新生態推動辦公室日前在嘉義長庚醫院，舉辦區域創新科技政策座談會，邀請近40名產官學研專家與會，主要議題就是照護產業鏈與創新園區，以及區域創新產學聯盟推動與挑戰，包括衛福部長期照顧司副長周道君、副縣長吳容輝、立委蔡易餘及嘉義長庚院長林志鴻等參加，達成長照產業園區規畫構想共識。