親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

金金河學生中毒事件：化學廢料毒氣？大馬111校緊急停課

她被加進神秘百人群組狂被稱讚 3分鐘一到秒被踢出

創造銀髮經濟 嘉縣規劃長照產業園區招商攬才

2019-03-14 14:38聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣長翁章梁為翻轉老窮人口外流困境，提出五大產業布局願景，招商攬才，為此，經濟發展處因應老人增加產生照護產業需求，計畫在新開發馬稠後產業園區二期，規畫「長照產業園區」，吸引照護相關行業投資，帶動社工及醫療照護人員就業機會，創造銀髮經濟。

嘉縣老人占總人口19.2％，老化比例全國居冠，縣府配合中央長照2.0政策，計畫在各鄉鎮市設老人日托中心，另因應老人輔具照護及醫療設施等相關產業需求，計畫在馬稠後產業園區二期規畫長照產業園區，落實翁縣長五項產業布局之一的長照產業。

經濟發展處與區域創新生態推動辦公室日前在嘉義長庚醫院，舉辦區域創新科技政策座談會，邀請近40名產官學研專家與會，主要議題就是照護產業鏈與創新園區，以及區域創新產學聯盟推動與挑戰，包括衛福部長期照顧司副長周道君、副縣長吳容輝、立委蔡易餘及嘉義長庚院長林志鴻等參加，達成長照產業園區規畫構想共識。

經發處長江振瑋說，嘉縣老化比例最高，適合推動成為全國長照示範區 ，長照園區預計規畫90公頃土地， 吸引分散各地照護產業進駐，園區成形後，不僅吸引業者投資，帶動社工及醫療照護人員就業，吸引旅外長者回鄉頤養； 馬後產業園區二期，由縣府與台糖共同開發343.78公頃，去年內政部區域計畫委員會審議同意，取得開發許可，目前辦理開發中，預計開發完成可釋出建廠用地201.52公頃。

嘉義縣政府經濟發展處因應老人增加產生照護產業需求，計畫在新開發馬稠後產業園區二期...
嘉義縣政府經濟發展處因應老人增加產生照護產業需求，計畫在新開發馬稠後產業園區二期，規劃「長照產業園區」，創造銀髮經濟。記者魯永明／攝影
分享

長照
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

麻豆文旦滯銷倒果園？ 黃偉哲：別移花接木傷害農民

2019-03-14 14:38

民眾瘋懸日建議封街 嘉義市府：仍待評估

2019-03-14 14:23

布澎航線去年運量跌破50萬人 觀光業盼政府拚觀光止跌

2019-03-14 14:51

重現百年香路！台南下營茅港媽徒步到大天后宮參謁

2019-03-14 12:24

你有多強！月領2萬3到10萬 嘉義馬稠後徵才

2019-03-14 11:05

台南市議會也能賞花燈 七彩時光隧道好吸睛

2019-03-14 10:46

雲林台灣好行 雙路線新增6大景點

2019-03-14 10:17

好美的門票！ 阿里山森林遊樂區花季限定紀念票券

2019-03-14 09:23

台南北外環道路百億工程經費 蘇揆允協助

2019-03-14 00:07

嘉義國際藝術紀錄影展明天登場 全部免費欣賞

2019-03-13 23:14

紀念湯德章 南市總圖擬設展示館

2019-03-13 23:05

救草嶺觀光 149乙線年底前拓寬改善

2019-03-13 22:59

台南都會區北外環道路工程經費 閣揆蘇貞昌允諾協助

2019-03-13 18:48

嘉義版曼哈頓懸日 市民瘋追日可惜雲層稍厚

2019-03-13 18:36

越籍台灣媳婦病後重生 發願行善助上萬弱勢

2019-03-13 17:43

選舉違規舉發最多 王麗萍質疑李進勇不適任中選會主委

2019-03-13 17:06

台南人不知湯德章是誰 民間團體堅持設紀念館

2019-03-13 17:03

新開發馬稠後產業園區 明天聯合徵才月薪27到55Ｋ

2019-03-13 15:48

賣肥料卻勸農民少施肥，這家雲林小店想什麼？

2019-03-13 14:49

雲林斗六三月柚香罩頂 空氣猶如灑香水

2019-03-13 13:31

台南後壁荒廢三合院 將蛻變青年共居實驗場

2019-03-13 12:27

西螺警分局58年歷史老舊 縣府：分階段改建

2019-03-13 12:05

影／阿里山花季開鑼 文創商品文青風和復古風吸晴

2019-03-13 11:27
看更多

熱門文章

心疼！高嘉瑜撞得鼻青唇腫 竟怪玻璃擦得太乾淨

2019-03-13 18:51

只有宜蘭人才懂 這家超市CP值完封全聯、頂好

2019-03-14 09:43

讓墾丁與高物價脫勾 5星飯店開牛肉麵店

2019-03-13 16:21

他種出手掌大的巴掌蓮霧 市場零售單粒就要200元

2019-03-13 18:45

桃園最年輕局長 跆拳道國手莊佳佳今宣誓就職體育局長

2019-03-13 16:56

淡北道路「重考一次」！環評委員 4月底前補件再審

2019-03-13 19:41

新開發馬稠後產業園區 明天聯合徵才月薪27到55Ｋ

2019-03-13 15:48

你有多強！月領2萬3到10萬 嘉義馬稠後徵才

2019-03-14 11:05

嘉義版曼哈頓懸日 市民瘋追日可惜雲層稍厚

2019-03-13 18:36

搶在政府春遊補助前 台東5特色飯店住一天送一天

2019-03-14 11:13

反對農舍臨路臨側 壯圍鄉長：別用惡法霸凌農民

2019-03-13 16:11

重現百年香路！台南下營茅港媽徒步到大天后宮參謁

2019-03-14 12:24

淡江大橋主橋段動工！ 2024年完工可省25分鐘車程

2019-03-14 11:19

爭議20年！淡北道路環評攻防 侯友宜首度現身背書

2019-03-13 16:45

好消息！清明節返鄉專車擴大資格 在花蓮工作也可搭

2019-03-13 16:00

好美的門票！ 阿里山森林遊樂區花季限定紀念票券

2019-03-14 09:23

台南人不知湯德章是誰 民間團體堅持設紀念館

2019-03-13 17:03

高美館、東京森美術館攜手推出《太陽雨》 早鳥票開賣

2019-03-13 19:37

宜蘭原救國團大樓整修命名龍鄉樓 紀念西鄉菊次郎

2019-03-13 18:59

越籍台灣媳婦病後重生 發願行善助上萬弱勢

2019-03-13 17:43

「太岳之胤」古蹟公告被撤銷 文史團體質疑違法

2019-03-13 21:15

新北擬開放紅線夜間停車 新莊4月首波實施2.4公里

2019-03-13 17:31

影╱北市仁愛敦化圓環一年223事故 警公布行車記錄撞車畫面

2019-03-13 21:02

高市毒防局長楊華中 運發局長程紹同

2019-03-13 17:50

逢甲商圈消費力下滑 去年重演「金融海嘯」

2019-03-13 23:44

淡江大橋主體工程終於開工 小英與侯友宜一起動土

2019-03-14 12:44

選舉違規舉發最多 王麗萍質疑李進勇不適任中選會主委

2019-03-13 17:06

豐原天空很熱鬧黑鷹直升機群飛 歐巴桑也停車拍照

2019-03-14 10:18

新北環狀線二階、萬大線二期 2年內動工

2019-03-13 23:54

新北無人巴士明年營運 北市：目前無時程表

2019-03-13 23:21

台南市議會也能賞花燈 七彩時光隧道好吸睛

2019-03-14 10:46

台南都會區北外環道路工程經費 閣揆蘇貞昌允諾協助

2019-03-13 18:48

民眾瘋懸日建議封街 嘉義市府：仍待評估

2019-03-14 14:23

台南北外環道路百億工程經費 蘇揆允協助

2019-03-14 00:07

烏來峽谷馬拉松變體訓項目 新北：歡迎來路跑

2019-03-13 17:37

北市3處公宅租金漲 漲幅最高24%

2019-03-14 00:33

雲林台灣好行 雙路線新增6大景點

2019-03-14 10:17

3年前他80歲生日種苗木 現在變小樹林了

2019-03-14 12:04

高市都市計畫 產業發展用地將納編科學園區

2019-03-13 16:10

麻豆文旦滯銷倒果園？ 黃偉哲：別移花接木傷害農民

2019-03-14 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top