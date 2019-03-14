民眾瘋懸日建議封街 嘉義市府：仍待評估

2019-03-14 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



懸日奇景！嘉義市昨天多個東西向道路口擠滿追日市民，也傳出多起車禍事件。圖／本報資料照 分享 facebook

中央氣象局日前首度發布「懸日預報」，嘉義市從昨起至17日的每天下午5時20分至40分，在沒有雲遮的情形下，嘉義市民族路、垂楊路等東西向路段，可於日落前見到懸日景象；市民昨天為目睹奇景，提早到民族路等路口等待，根據嘉義市警察局110中心統計，昨天下午4點半到5點半東區東西向道路上發生4起車禍，今天呼籲民眾追日時別忘了交通安全。

由於中央氣象局首次準確預報嘉義市懸日的時間點，恰逢下班期間，車潮多，嘉義市警察局在幾處東西向路口安排警察維持交通；警方昨天下午4點55分接獲民眾報案，在民族路和文化路口，有路人為了拍懸日站在斑馬線上影響交通，又或是民族和平路口、新生路靠近忠孝路口等地發生零星車禍。

嘉義市警察局指出，根據道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款規定「行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」可處300元罰鍰，希望民眾追日時注意交通安全，也提醒用路人開車時要注意往來車輛，保持安全距離。