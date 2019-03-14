重現百年香路！台南下營茅港媽徒步到大天后宮參謁

2019-03-14 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南下營茅港尾天后宮將在3月23及24日舉辦「百年情緣赴郡香會」活動，以徒步方式前往府城祀典大天后宮赴香，走的是中斷百年的官道香路，從下營出發經由麻豆、善化經安定、永康，單程38公里，並按傳統從「大北門入、大北門出」進入府城，這段典故還和林爽文之變有關，廟方表示，最後一次徒步香會是民國4年，這是104年後再度重現。

茅港尾天后宮主委馮進士表示，該廟建在1677年，已有342年歷史，古早都有前往府城祀典大天后宮參謁，且因茅港尾居民曾協助平定林爽文之亂有功，福建陸路提督梁朝珪上報朝廷表彰，乾隆皇帝曾特許茅港媽從「大北門入、大北門出」（現今北門路與小東路口）進入府城，這在清朝是軍事重地。

茅港尾天后宮總務馮智賢表示，根據廟史紀錄，民國4年茅港尾天后宮作醮，徒步到府城邀請「鎮南媽」來作客，隨時時代變遷中斷百年，這次恢復百年赴郡香會盛事，擲筊請示日其是3月23及24日，以徒步方式會香，沿途預計經過20多間友宮參拜，重頭戲是第一天晚上到 台南祀典大天后宮香會，有300多名報名信徒會穿著茅港媽專屬號掛，一同參與隨香到府城。