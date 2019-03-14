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重現百年香路！台南下營茅港媽徒步到大天后宮參謁

2019-03-14 12:24聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南下營茅港尾天后宮將在3月23及24日舉辦「百年情緣赴郡香會」活動，以徒步方式前往府城祀典大天后宮赴香，走的是中斷百年的官道香路，從下營出發經由麻豆、善化經安定、永康，單程38公里，並按傳統從「大北門入、大北門出」進入府城，這段典故還和林爽文之變有關，廟方表示，最後一次徒步香會是民國4年，這是104年後再度重現。

茅港尾天后宮主委馮進士表示，該廟建在1677年，已有342年歷史，古早都有前往府城祀典大天后宮參謁，且因茅港尾居民曾協助平定林爽文之亂有功，福建陸路提督梁朝珪上報朝廷表彰，乾隆皇帝曾特許茅港媽從「大北門入、大北門出」（現今北門路與小東路口）進入府城，這在清朝是軍事重地。

茅港尾天后宮總務馮智賢表示，根據廟史紀錄，民國4年茅港尾天后宮作醮，徒步到府城邀請「鎮南媽」來作客，隨時時代變遷中斷百年，這次恢復百年赴郡香會盛事，擲筊請示日其是3月23及24日，以徒步方式會香，沿途預計經過20多間友宮參拜，重頭戲是第一天晚上到 台南祀典大天后宮香會，有300多名報名信徒會穿著茅港媽專屬號掛，一同參與隨香到府城。

馮進士指出，今年在百年後第一次舉辦徒步香會，利用臉書發布消息後，吸引來自全台各地網友的關注，報名人數與委員會預估的差不多，可以說媽祖很靈感也很幫忙。徒步參與隨香的信徒，不僅可以體會古香路沿途的風土民情，活動圓滿後廟方致贈每一位參與的民眾紀念潮Ｔ乙件，讓參與的朋友留下紀念。除此之外還特別準備神秘結緣品，更多資訊請上臉書粉絲頁茅港尾天后宮-茅港媽官網查詢。

台南下營茅港尾天后宮總務組長馮智賢說明百年赴郡香會的意義。記者吳淑玲／攝影
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台南下營茅港尾天后宮Q版茅港媽磁鐵。記者吳淑玲／攝影
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台南下營茅港尾天后宮為百百年赴郡香會推出的文創商品，與信眾結緣。記者吳淑玲／攝影
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台南下營茅港尾天后宮開基軟身大媽，平常不出門，這次是百年後前往台南府城大天后參謁...
台南下營茅港尾天后宮開基軟身大媽，平常不出門，這次是百年後前往台南府城大天后參謁會香。記者吳淑玲／攝影
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