創世嘉義院升級消防設備 辦遊園會籌經費

2019-03-13 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



創世基金會嘉義院為升級植安院消防設備規格，讓院民有更安全的照護環境，4月13日上午9點在嘉義市立棒球場停車場辦理「減塑心行動 郵你億起」親子童樂園遊會，當日攤販不提供塑膠袋，做公益同時也愛護地球，嘉義市政府秘書長林建宏昨天率先響應認購園遊券。

創世基金會嘉義院長蕭伃雯表示，創世服務植物人33年，主要照顧重症臥床病患，嘉義分院現有4間寢室，僅2間寢室是愛心防火區劃等級，有鑑於近年醫院護理之家發生重大傷亡火警，對於重症的植物人來說，無逃生能力，且2位工作人員同時救出22位住民相當困難。

創世今年度預計花5千萬元升級消防設備，讓每間寢室皆可就地避難，院區防火區劃升級，防火建材皆耐燃一個小時以上，減少受傷情形並爭取救援時間，讓植物人有更安全的照護環境。

響應愛心，嘉義市環保局也配合推出限量聯名公益環保購物袋，只要認購園遊券滿500元就能索取；林建宏、嘉義市環保局長蕭令宜以及嘉義郵局長吳信陵昨天公益走秀展示購物袋。