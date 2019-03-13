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台南都會區北外環道路工程經費 閣揆蘇貞昌允諾協助

2019-03-13 18:48聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

行政院蘇貞昌今天下午到台南市安南區，視察台南市都會區北外環道路工程進度，市長黃偉哲向蘇院長爭取增設國道1號北外環交流道，約18.5億專案經費；蘇貞昌說，此案行政院前院長賴清德卸任前有交代，「賴不好意思做，我來做」，「總統知道今天我要來，也交代我要好好處理。」 蘇貞昌當場允諾協助爭取。

台南都會區北外環道路，由南科沿鹽水溪隄防道路接往六甲頂往西到安南區及北區觀海大橋，全長約14公里，工程和用地費高達176.38億元，共分四期，第一期已完工，第三期施工中，第二期營建署辦理設計，第四期台南市政府正進行道路定線及環評。

蘇貞昌今天下午由台南市長黃偉哲、立委陳亭妃及黃偉哲等人陪同，前往安南區鹽水溪畔工地，視察台南市都會區北外環道路工程第三期進度，蘇等人先聽取營建署南區工程處長吳瑞安簡報。

黃偉哲建議爭設國道1號北外環交流道，將大幅減少台南舊市區通往高速公路雍塞時間，但因所需18.51億元，請行政院專案處理，以免排擠生活圈計畫經費。

陳亭妃說， 台南市都會區北外環道路工程設計高架，最後在觀海橋降為平面道路，她擔心最後車流都匯到觀海橋，反而造成壅塞，期望規劃解決。

蘇貞昌說，交通建設越早做越好，否則人多車多後更難做，更不好做，而且最好專案處理，有錢就好處理，以免排擠原有經費，國發會最近就要審查相關經費，請營建署和台南市政府做好規劃案，而且此案行政院前院長賴清德卸任前有交代，「賴不好意思做，我來做」，「總統知道今天我要來，也交代我要好好處理。」

蘇院長並慰勉工程人員辛勞，期許工程人員完工後可以驕傲地向子女說:「這條路是爸爸開的！」。

行政院長蘇貞昌，昨天到台南市安南區視察台南市都會區北外環道路第三期工程，允諾協助...
行政院長蘇貞昌，昨天到台南市安南區視察台南市都會區北外環道路第三期工程，允諾協助台南市政府爭取工程經費。記者黃宣翰／攝影
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行政院長蘇貞昌（左3），昨天到台南市安南區視察台南市都會區北外環道路第三期工程，...
行政院長蘇貞昌（左3），昨天到台南市安南區視察台南市都會區北外環道路第三期工程，了解工程進度。記者黃宣翰／攝影
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蘇貞昌行政院黃偉哲
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