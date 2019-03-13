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越籍台灣媳婦病後重生 發願行善助上萬弱勢

2019-03-13 17:43聯合報 記者李隆揆╱即時報導

38歲的越南籍女子朱品臻17年前嫁到台灣，9年前因腦水腫、肺積水住進加護病房，差點丟了性命，當時連醫師都不看好她的病情，便發願「挺過就要做善事」；病情意外痊癒後，朱品臻靠開店、投資累積財富，將每個月收入的3成捐出做公益，除了在故鄉造橋鋪路外，也在台灣幫助因公受傷的外籍移工，多年已捐出千萬，多達4萬人受惠；她說，未來將成立慈善協會，「希望可以幫助更多弱勢族群」。

朱品臻說，剛嫁來台灣時，還只是單純的家庭主婦，9年前生了一場大病，引發腦水腫、肺積水住進加護病房，病情嚴重連醫師都搖頭，當時就想「只要挺過去就要做好事」。後來，病情意外痊癒，恢復健康之後，她體會到生命可貴，立志要幫助別人。

朱品臻開始學習中文、學習台灣文化，在2011年陸續開了小吃店、卡拉OK店，又在故鄉越南經營珠寶、房地產生意，存到人生第一桶金後，開始在故鄉造橋鋪路、修建房子、送米、找醫師下鄉義診等。

後來，朱品臻幾次在台灣想找朋友投資做生意，卻因為同鄉友人的欺騙，以及不熟悉台灣法令，被騙了上百萬；但她不氣餒，繼續靠美甲、餐飲店站穩腳步，持續為越南籍台灣的弱勢團體付出。

除了幫助故鄉的弱勢族群，朱品臻在台灣也時常幫助因公受傷的外籍移工，她出示多張合照，都是她到醫院去探望受傷的外籍移工；朱品臻說，有些外籍移工會被老闆欺負，因為工作受了傷也沒有人照顧，有些還需要截肢，看了實在很不捨。

朱品臻還曾為了做公益，參加公益選美比賽，並獲得后冠，她便將獎金全數捐出。朱品蓁說，她將開始把每個月一半的收入捐出，她願意拋磚引玉，目前正在國內籌組慈善協會，就是希望找到更多善心人士一起照顧弱勢團體。

朱品臻還曾為了做公益，參加公益選美比賽，並獲得后冠，她便將獎金全數捐出。圖／朱品...
朱品臻還曾為了做公益，參加公益選美比賽，並獲得后冠，她便將獎金全數捐出。圖／朱品臻提供
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她將開始把每個月一半的收入捐出，她願意拋磚引玉，目前正在國內籌組慈善協會，就是希...
她將開始把每個月一半的收入捐出，她願意拋磚引玉，目前正在國內籌組慈善協會，就是希望找到更多善心人士一起照顧弱勢團體。記者李隆揆／攝影
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朱品臻到醫院探視一名因工作截斷右手的外籍移工，並提供部分醫藥、住院費用。圖／朱品...
朱品臻到醫院探視一名因工作截斷右手的外籍移工，並提供部分醫藥、住院費用。圖／朱品臻提供
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朱品臻到越南偏鄉發放米袋。圖／朱品臻提供
朱品臻到越南偏鄉發放米袋。圖／朱品臻提供
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朱品臻捐錢給越南偏鄉居民搭建橋樑。圖／朱品臻提供
朱品臻捐錢給越南偏鄉居民搭建橋樑。圖／朱品臻提供
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朱品臻捐出錢找上百位醫師到越南偏鄉義診。圖／朱品臻提供
朱品臻捐出錢找上百位醫師到越南偏鄉義診。圖／朱品臻提供
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她將開始把每個月一半的收入捐出，她願意拋磚引玉，目前正在國內籌組慈善協會，就是希...
她將開始把每個月一半的收入捐出，她願意拋磚引玉，目前正在國內籌組慈善協會，就是希望找到更多善心人士一起照顧弱勢團體。記者李隆揆／攝影
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