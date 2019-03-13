親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

派出所長所內發酒瘋 被基層檢舉遭拔官

選舉違規舉發最多 王麗萍質疑李進勇不適任中選會主委

2019-03-13 17:06聯合報 記者李京昇╱即時報導

去年參選雲林縣長落敗的王麗萍，在競選期間檢舉對手李進勇張麗善違法競選旗幟，中選會認定成案，但王麗萍不滿迄今仍未裁罰，她說，蔡英文總統提名李出任中選會主委根本不適任，如今兼任雲林縣選委會主委的張麗善，也非清白就任。

王麗萍表示，據中選會去年12月17日召開「地方選舉選務工作檢討會會議資料」，全台灣計有520件違規舉發案件，其中雲林縣佔210件、佔全台灣40%，最多的違規案件就是李進勇和張麗善。

「令人諷刺。」她說，如今張麗善己就職雲林縣長多時，並兼任雲林選舉會主委，而李進勇傳聞將接任中選會主委，選委會既為中立機關，仍台灣民主運作基石，但都未依法張、李兩人裁罰，不能因選舉結束而不追究，也請當事人能夠端正選風。

李進勇辦公室與張麗善幕僚都表示，一切將遵循法律規範依法行政，也遵守縣選委會決議。

雲林縣民政處副處長許木山回應，所有陳情案件都已提交縣府選舉委員會，經過監察小組查核，依據遭檢舉的李進勇、張麗善競選團隊所檢附的收據、單據與雇工等各方訊息，顯示張麗善跟李進勇等人插旗都是在競選前10天。

根據公職人員選舉罷免法，競選期間投票日前10天，若在路口插旗則違反選罷法，但經查核兩人並非在競選期間插旗，因此不適用公職人員選舉罷免法，最後判定不予開罰。

王麗萍出示舉發李進勇、張麗善違法插旗的檢舉紀錄。記者李京昇／攝影
王麗萍出示舉發李進勇、張麗善違法插旗的檢舉紀錄。記者李京昇／攝影
分享
王麗萍直指李進勇不適中選會主委。記者李京昇／攝影
王麗萍直指李進勇不適中選會主委。記者李京昇／攝影
分享

張麗善李進勇

相關新聞

賣肥料卻勸農民少施肥，這家雲林小店想什麼？

2019-03-13 14:49

台南人不知湯德章是誰 民間團體堅持設紀念館

2019-03-13 17:03

新開發馬稠後產業園區 明天聯合徵才月薪27到55Ｋ

2019-03-13 15:48

雲林斗六三月柚香罩頂 空氣猶如灑香水

2019-03-13 13:31

台南後壁荒廢三合院 將蛻變青年共居實驗場

2019-03-13 12:27

西螺警分局58年歷史老舊 縣府：分階段改建

2019-03-13 12:05

影／阿里山花季開鑼 文創商品文青風和復古風吸晴

2019-03-13 11:27

梅山鄉紫藤花將盛開 預約花下茶席和體驗炒咖啡

2019-03-13 07:39

200萬斤文旦倒水庫？ 經濟部：假新聞！文旦才剛開花

2019-03-13 05:57

獼猴嘉市玩透透 7年「人猴大戰」終落網

2019-03-13 00:15

嘉市老將回鍋 張耀懋三度掌衛生局、郭拱源任工務處長

2019-03-13 00:11

幫學生打疫苗 張麗善坦然受罰道歉

2019-03-13 00:05

頂新走訪六甲 允幫忙行銷農產

2019-03-12 23:50

布袋港-馬公 雲豹輪23日首航

2019-03-12 23:46

違規為學生施打疫苗遭罰 張麗善道歉自繳罰鍰

2019-03-12 20:20

影／林鳳營落羽松爆紅 魏應充：是為給牛好的環境

2019-03-12 20:12

台南文資協會發起連署設湯德章紀念館

2019-03-12 17:39

雲林口湖一年產6千噸台灣鯛 養殖業者盼推漁電共生

2019-03-12 16:31

年產值逾億元 台南將軍蘆筍上市

2019-03-12 16:26

藍營率眾抗議房屋稅 黃偉哲：懷疑有立委選舉動機

2019-03-12 16:05

影／整個嘉義市都是牠的運動場 人猴大戰7年終落幕

2019-03-12 15:27

阿里山百年櫻王滿開 森鐵花季加開檜木車廂

2019-03-12 14:21

房衫軍抗議 台南市府爆衝突

2019-03-12 14:17

追悼畢耀遠神父 李進勇：他是台灣的珍貴資源

2019-03-12 14:17

張麗善違規幫學生打疫苗 雲林縣衛生局依法開罰

2019-03-12 13:41

環球科大二手書籍免費贈 10年送出8千冊

2019-03-12 13:39

流浪狗群聚居民恐慌 防疫人員誘捕被恐嚇「會下地獄」

2019-03-12 13:12

衛生局長張耀懋3進市府 黃敏惠：民主城市 用人唯才

2019-03-12 12:32
看更多

熱門文章

200萬斤文旦倒水庫？ 經濟部：假新聞！文旦才剛開花

2019-03-13 05:57

想換冷氣冰箱的民眾注意！ 竹縣最高補助1.5萬

2019-03-12 17:53

梅山鄉紫藤花將盛開 預約花下茶席和體驗炒咖啡

2019-03-13 07:39

41億元桃園會展中心獲國發會核定 明年動工

2019-03-13 11:24

台籍日本兵逃過轟炸死劫 返廟謝神60年不間斷

2019-03-12 19:18

影／林鳳營落羽松爆紅 魏應充：是為給牛好的環境

2019-03-12 20:12

畫面突兀又心酸！台東民眾候車亭撐傘等公車

2019-03-13 11:29

林口交流道南出匝道5月禁左轉 少10分鐘塞車時間

2019-03-12 16:22

拿春遊補助來去高雄玩！鹽埕古早味小吃五選

2019-03-13 10:59

違規為學生施打疫苗遭罰 張麗善道歉自繳罰鍰

2019-03-12 20:20

獼猴嘉市玩透透 7年「人猴大戰」終落網

2019-03-13 00:15

清潔隊員疑將民眾回收物攜出遭PO網 高市環局：嚴格查辦

2019-03-12 21:21

寶山新鮮桶柑與烏龍茶的巧遇 「橘香烏龍」創意上市

2019-03-13 07:55

台中捷運綠線 盧秀燕：有信心明年底前通車

2019-03-12 23:41

敢坐嗎？無人駕駛巴士最快明年初淡水開始營運

2019-03-13 10:37

淡海輕軌轉乘北捷連通道 七月前可完工

2019-03-12 20:28

一次性、美耐皿餐具 北市場館明年起全禁用

2019-03-12 23:37

中市社會住宅不一樣 邀名建築師規畫媲美豪宅

2019-03-12 21:50

蘆竹市地重畫延宕40年 地主不滿配地少13趴座談沒結論

2019-03-12 18:57

夫妻同行用英語說故事給小朋友聽 黃健庭：樂當志工

2019-03-13 12:01

屏東鄉鎮圖書館1年買書錢 僅獲補助1.4萬元

2019-03-12 21:18

宜蘭祕湯碧候溫泉 預計秋冬開放

2019-03-12 23:37

淡北道路二階環評今拚過關 正反方網路攻防

2019-03-13 11:55

淡北道路環評攻防開始！環團抗議：懸崖勒馬

2019-03-13 14:03

新開發馬稠後產業園區 明天聯合徵才月薪27到55Ｋ

2019-03-13 15:48

頂級小番茄這樣照顧來的...玻璃溫室、住雲端、喝純水

2019-03-13 10:24

台南後壁荒廢三合院 將蛻變青年共居實驗場

2019-03-13 12:27

催生台中小巨蛋運動場館 藍綠議員有共識

2019-03-12 23:48

賣肥料卻勸農民少施肥，這家雲林小店想什麼？

2019-03-13 14:49

天元宮賞吉野櫻 要等3月底

2019-03-12 23:22

西螺警分局58年歷史老舊 縣府：分階段改建

2019-03-13 12:05

高雄軍事遺址觀光 首批導覽解說員成軍

2019-03-12 20:04

金門雷區軍民攜手植樹 盼重現「海上公園」美景

2019-03-12 20:06

吃到哪、禿到哪 動物園蘭嶼豬寶寶破壞力十足

2019-03-13 13:48

國一林口A南出匝道 5月起禁左轉文化一路 可少塞車10分鐘

2019-03-12 23:32

台中捷運藍線 市府：2年內完成綜合規劃作業

2019-03-12 23:44

壽山動物園 動物老化凋零嚴重

2019-03-12 23:59

香港文化教父榮念曾抵高雄 擔任3月觀光大使

2019-03-12 19:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top