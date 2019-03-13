選舉違規舉發最多 王麗萍質疑李進勇不適任中選會主委

2019-03-13 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



去年參選雲林縣長落敗的王麗萍，在競選期間檢舉對手李進勇與張麗善違法競選旗幟，中選會認定成案，但王麗萍不滿迄今仍未裁罰，她說，蔡英文總統提名李出任中選會主委根本不適任，如今兼任雲林縣選委會主委的張麗善，也非清白就任。

王麗萍表示，據中選會去年12月17日召開「地方選舉選務工作檢討會會議資料」，全台灣計有520件違規舉發案件，其中雲林縣佔210件、佔全台灣40%，最多的違規案件就是李進勇和張麗善。

「令人諷刺。」她說，如今張麗善己就職雲林縣長多時，並兼任雲林選舉會主委，而李進勇傳聞將接任中選會主委，選委會既為中立機關，仍台灣民主運作基石，但都未依法張、李兩人裁罰，不能因選舉結束而不追究，也請當事人能夠端正選風。

李進勇辦公室與張麗善幕僚都表示，一切將遵循法律規範依法行政，也遵守縣選委會決議。

雲林縣民政處副處長許木山回應，所有陳情案件都已提交縣府選舉委員會，經過監察小組查核，依據遭檢舉的李進勇、張麗善競選團隊所檢附的收據、單據與雇工等各方訊息，顯示張麗善跟李進勇等人插旗都是在競選前10天。