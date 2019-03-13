台南人不知湯德章是誰 民間團體堅持設紀念館

2019-03-13 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



今年是台南市的「正義與勇氣紀念日」，也是228受難者湯德章律師的殉難日，民間今天連續第四年在湯德章紀念公園舉辦追思會，並發起成立湯德章紀念館連署。

台南市長黃偉哲今天參加追思會，對於民間希望能成立紀念館，他表示，市府將會好好思考，也許可能在即將完工的總圖書館內，設紀念室；同時對於湯德章紀念公園位於多條道路的路口，民眾不易親近，也會思考如何改善交通，讓民眾更容易進入這個公園，增加湯德章紀念公園的可親近性。而明年起也會與民間一起舉辦追思會，表達政府的重視。

而對於黃偉哲的說法，發起紀念館連署活動的單位之一台南市文化資產保護協會理事長曾國棟表示，市府計畫在總圖設立湯德章紀念室當然樂觀其成，但協會仍希望能在湯生前生活過的地點設立紀念館，目前是傾向湯生前擔任南區區長時的辦公室、現今的愛國婦人館，才更具有意義，不會放棄推動紀念館的成立。

上午由湯德章家屬、台南市文化資產保護協會、台南市鳳凰花會、莉莉水果文化館、台南公民智庫組成的湯德章紀念館推動小組在湯德章紀念公園舉行追思會。