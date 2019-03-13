新開發馬稠後產業園區 明天聯合徵才月薪27到55Ｋ

2019-03-13 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣再傳產業進駐，徵才就業好消息!新開發的馬稠後產業園區第一期開發完成，現有17家廠商興建廠房中，廠商首次聯合徵才活動，明天上午在鹿草鄉西井社區活動中心登場，3家廠商共提供200多個職缺，包括生產作業員、工程師及幹部等，月薪從27Ｋ到55Ｋ不等。

知名食品公司大成集團在馬稠後產業園區，投資24億元興建現代化食品加工廠，是近年最大規模食品廠，也是嘉縣開年第一個重大投資，上個月動土典禮，預定2020年第1季完工投產，增加300個就業機會，產能每月2500噸，年營業額可達40億元。

馬稠後進駐廠商透過勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心，辦理徵才活動，尋找在地人才，朴子就業中心定明天上午9點到中午12點半，在鹿草鄉西井社區活動中心舉辦聯合徵才，有醫療器材製造業大瓏企業公司、松川精密公司及大成長城公司等3家廠商，提供200多個職缺，呼籲求職民眾把握機會應徵。

縣府依產業創新條例自力興辦馬稠後產業園區第一期開發，招商成績亮眼，經濟發展處指出，全部84.79公頃，其中59.03公頃規劃33筆坵塊全部完售，共28家廠商進駐，目前有17家廠房興建，包括股票上市大成集團及凱勝綠能電動車公司。