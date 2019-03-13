72年前二二八事件罹難者湯德章 台南追思緬懷

2019-03-13 15:23 中央社 台南13日電



今天是台南市正義與勇氣紀念日，市長黃偉哲在湯德章紀念公園追思二二八事件罹難者湯德章，他說，湯德章的精神和情懷，一直站在台灣人民這邊，令人緬懷。

這場追思會由台南公民智庫組成的湯德章紀念館推動小組舉行，地點在國立台灣文學館前的湯德章紀念公園，公園內有座湯德章的半身銅像，就在他當年受刑的地方，面向中山路台南火車站方向，

黃偉哲指出，湯德章在二二八事件中站出來保護年輕學生及市民，不願低頭暴露名單，這是一段台灣人對抗暴政的勇敢歷史。

他表示，湯德章的父親是日本警察，在噍吧哖事件中犧牲，但湯德章還是選擇站在台灣這邊，保護台灣人。在72年後的今天，面臨台灣未來的主體性，湯德章的精神和情懷，更加令人緬懷。

黃偉哲說，市府將思考籌設湯德章紀念館，市府和民間也將規劃明年共同舉辦湯德章紀念日活動，讓更多人了解湯德章的事蹟。

湯德章死於72年前的今天，享壽40歲，他是台南人，父親是日本東京人，母親是台南南化人，湯德章因過繼母系，籍貫是台灣台南，柔道5段，任職警官、執業律師。

1947年二二八事件發生時，湯德章身染瘧疾，臥病在床，仍被推任為二二八事件處理委員會台南市分會治安組組長，維持治安，卻於3月11日遭到當時國民黨政府逮捕。

湯德章被逮捕前，焚毀了參與台南市治安工作的台籍菁英及學生名單，在嚴刑逼供下也不屈服，3月13日被控叛亂罪名，押赴槍決。