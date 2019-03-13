親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

藍鎖定北漂最正女主持人選立委 挑戰北市深綠票倉

72年前二二八事件罹難者湯德章 台南追思緬懷

2019-03-13 15:23中央社 台南13日電

今天是台南市正義與勇氣紀念日，市長黃偉哲在湯德章紀念公園追思二二八事件罹難者湯德章，他說，湯德章的精神和情懷，一直站在台灣人民這邊，令人緬懷。

這場追思會由台南公民智庫組成的湯德章紀念館推動小組舉行，地點在國立台灣文學館前的湯德章紀念公園，公園內有座湯德章的半身銅像，就在他當年受刑的地方，面向中山路台南火車站方向，

黃偉哲指出，湯德章在二二八事件中站出來保護年輕學生及市民，不願低頭暴露名單，這是一段台灣人對抗暴政的勇敢歷史。

他表示，湯德章的父親是日本警察，在噍吧哖事件中犧牲，但湯德章還是選擇站在台灣這邊，保護台灣人。在72年後的今天，面臨台灣未來的主體性，湯德章的精神和情懷，更加令人緬懷。

黃偉哲說，市府將思考籌設湯德章紀念館，市府和民間也將規劃明年共同舉辦湯德章紀念日活動，讓更多人了解湯德章的事蹟。

湯德章死於72年前的今天，享壽40歲，他是台南人，父親是日本東京人，母親是台南南化人，湯德章因過繼母系，籍貫是台灣台南，柔道5段，任職警官、執業律師。

1947年二二八事件發生時，湯德章身染瘧疾，臥病在床，仍被推任為二二八事件處理委員會台南市分會治安組組長，維持治安，卻於3月11日遭到當時國民黨政府逮捕。

湯德章被逮捕前，焚毀了參與台南市治安工作的台籍菁英及學生名單，在嚴刑逼供下也不屈服，3月13日被控叛亂罪名，押赴槍決。

二二八事件黃偉哲紀念館

相關新聞

雲林斗六三月柚香罩頂 空氣猶如灑香水

2019-03-13 13:31

新開發馬稠後產業園區 明天聯合徵才月薪27到55Ｋ

2019-03-13 15:48

台南後壁荒廢三合院 將蛻變青年共居實驗場

2019-03-13 12:27

西螺警分局58年歷史老舊 縣府：分階段改建

2019-03-13 12:05

影／阿里山花季開鑼 文創商品文青風和復古風吸晴

2019-03-13 11:27

梅山鄉紫藤花將盛開 預約花下茶席和體驗炒咖啡

2019-03-13 07:39

200萬斤文旦倒水庫？ 經濟部：假新聞！文旦才剛開花

2019-03-13 05:57

獼猴嘉市玩透透 7年「人猴大戰」終落網

2019-03-13 00:15

嘉市老將回鍋 張耀懋三度掌衛生局、郭拱源任工務處長

2019-03-13 00:11

幫學生打疫苗 張麗善坦然受罰道歉

2019-03-13 00:05

頂新走訪六甲 允幫忙行銷農產

2019-03-12 23:50

布袋港-馬公 雲豹輪23日首航

2019-03-12 23:46

違規為學生施打疫苗遭罰 張麗善道歉自繳罰鍰

2019-03-12 20:20

影／林鳳營落羽松爆紅 魏應充：是為給牛好的環境

2019-03-12 20:12

台南文資協會發起連署設湯德章紀念館

2019-03-12 17:39

雲林口湖一年產6千噸台灣鯛 養殖業者盼推漁電共生

2019-03-12 16:31

年產值逾億元 台南將軍蘆筍上市

2019-03-12 16:26

藍營率眾抗議房屋稅 黃偉哲：懷疑有立委選舉動機

2019-03-12 16:05

影／整個嘉義市都是牠的運動場 人猴大戰7年終落幕

2019-03-12 15:27

阿里山百年櫻王滿開 森鐵花季加開檜木車廂

2019-03-12 14:21

房衫軍抗議 台南市府爆衝突

2019-03-12 14:17

追悼畢耀遠神父 李進勇：他是台灣的珍貴資源

2019-03-12 14:17

張麗善違規幫學生打疫苗 雲林縣衛生局依法開罰

2019-03-12 13:41

環球科大二手書籍免費贈 10年送出8千冊

2019-03-12 13:39

流浪狗群聚居民恐慌 防疫人員誘捕被恐嚇「會下地獄」

2019-03-12 13:12

衛生局長張耀懋3進市府 黃敏惠：民主城市 用人唯才

2019-03-12 12:32

為何謝龍介賣麻豆文旦要下跪發誓 柚農點出關鍵

2019-03-12 10:19
看更多

熱門文章

200萬斤文旦倒水庫？ 經濟部：假新聞！文旦才剛開花

2019-03-13 05:57

當燈會志工很驕傲 日本人大喊：我們的屏東很強

2019-03-12 16:35

台中帥哥正妹警職麻豆想婚了！ 東京鐵塔熄燈浪漫求婚

2019-03-12 15:55

想換冷氣冰箱的民眾注意！ 竹縣最高補助1.5萬

2019-03-12 17:53

林口交流道南出匝道5月禁左轉 少10分鐘塞車時間

2019-03-12 16:22

梅山鄉紫藤花將盛開 預約花下茶席和體驗炒咖啡

2019-03-13 07:39

台籍日本兵逃過轟炸死劫 返廟謝神60年不間斷

2019-03-12 19:18

41億元桃園會展中心獲國發會核定 明年動工

2019-03-13 11:24

影／林鳳營落羽松爆紅 魏應充：是為給牛好的環境

2019-03-12 20:12

超有趣幾米解謎遊戲！淡海輕軌1秒變「實境解謎」驚奇遊樂場

2019-03-12 16:31

畫面突兀又心酸！台東民眾候車亭撐傘等公車

2019-03-13 11:29

中捷曾開放200里長搭乘 交通局爆：未完工試乘有危險

2019-03-12 16:38

違規為學生施打疫苗遭罰 張麗善道歉自繳罰鍰

2019-03-12 20:20

拿春遊補助來去高雄玩！鹽埕古早味小吃五選

2019-03-13 10:59

獼猴嘉市玩透透 7年「人猴大戰」終落網

2019-03-13 00:15

清潔隊員疑將民眾回收物攜出遭PO網 高市環局：嚴格查辦

2019-03-12 21:21

藍營率眾抗議房屋稅 黃偉哲：懷疑有立委選舉動機

2019-03-12 16:05

寶山新鮮桶柑與烏龍茶的巧遇 「橘香烏龍」創意上市

2019-03-13 07:55

台中捷運綠線 盧秀燕：有信心明年底前通車

2019-03-12 23:41

敢坐嗎？無人駕駛巴士最快明年初淡水開始營運

2019-03-13 10:37

淡海輕軌轉乘北捷連通道 七月前可完工

2019-03-12 20:28

雲林口湖一年產6千噸台灣鯛 養殖業者盼推漁電共生

2019-03-12 16:31

一次性、美耐皿餐具 北市場館明年起全禁用

2019-03-12 23:37

年產值逾億元 台南將軍蘆筍上市

2019-03-12 16:26

中市社會住宅不一樣 邀名建築師規畫媲美豪宅

2019-03-12 21:50

蘆竹市地重畫延宕40年 地主不滿配地少13趴座談沒結論

2019-03-12 18:57

屏東鄉鎮圖書館1年買書錢 僅獲補助1.4萬元

2019-03-12 21:18

夫妻同行用英語說故事給小朋友聽 黃健庭：樂當志工

2019-03-13 12:01

宜蘭祕湯碧候溫泉 預計秋冬開放

2019-03-12 23:37

想喝自來水好難 國姓鄉延管工程又卡關南投縣府允協助

2019-03-12 16:19

台中捷運藍線綜合規劃 優勝廠商出爐

2019-03-12 17:23

頂級小番茄這樣照顧來的...玻璃溫室、住雲端、喝純水

2019-03-13 10:24

淡北道路二階環評今拚過關 正反方網路攻防

2019-03-13 11:55

催生台中小巨蛋運動場館 藍綠議員有共識

2019-03-12 23:48

台南後壁荒廢三合院 將蛻變青年共居實驗場

2019-03-13 12:27

高雄軍事遺址觀光 首批導覽解說員成軍

2019-03-12 20:04

金門雷區軍民攜手植樹 盼重現「海上公園」美景

2019-03-12 20:06

天元宮賞吉野櫻 要等3月底

2019-03-12 23:22

中部血庫剩6天庫存 大里成功嶺2場活動急徵熱血勇士

2019-03-12 17:01

西螺警分局58年歷史老舊 縣府：分階段改建

2019-03-13 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top