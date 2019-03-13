影／阿里山花季開鑼 文創商品文青風和復古風吸晴

2019-03-13 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



林務局嘉義林區管理處今天在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦阿里山花季開鑼儀式，今年花季活動主視覺採用錯落繽紛的色彩，交織花朵與蝶的共舞，背景搭配香林神木高聳參天，敲鑼聲響起後，櫻花與樂音的對話正式拉開序幕，音樂團體在山林間優美演出。另外，完成指定打卡分享還有花季限定禮，讓現場遊客驚喜不已。

今年花季嘉義林管處特別製作數款文創商品，櫻花紙膠帶及L型資料夾，都是在阿里山常見的櫻花品種；另外小早川篤四郎與多多羅義雄「遠眺新高山」為題的油畫小夜燈，是在貴賓館發現的畫作，都非常具有阿里山特色，值得收藏。

嘉義林管處表示，花季期間今天開鑼儀式、3月20日、3月27日、4月6日及4月10日都月小型音樂會，分別於舟之橋、櫻王平台、沼平公園以及阿里山旅客服務中心輪流上演「櫻與音的對話」，體驗阿里山不同的美麗。

櫻花與蒸氣火車相互輝映是攝影者熱愛的美景之一，阿里山林業鐵路及文化資產管理處配合花季活動，阿里山遊樂區內的「沼平線」列車於花季期間每週三（3月13、20、27日及4月3、10日）上午10時30分至11時45分，固定行駛6班（往返各3班次）行駛蒸汽車頭附掛檜木車廂。